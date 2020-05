Ziua Internațională a Asistentului Medical

– 28 de milioane de asistenți medicali în lume –

Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sănătății a desemnat 2020 – Anul internațional al asistentei medicale și moașei. Această inițiativă are în vedere recunoașterea activităților asistenților medicali și moașelor din întreaga lume și a necesității investițiilor sporite în această forţă de muncă, precum şi în îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, educaţiei şi dezvoltării profesionale.

Pandemia Covid-19 subliniază nevoia urgentă de a consolida forța de muncă din domeniul sănătății, la nivel mondial. Un nou raport, ”The State of the World’s Nursing 2020” (”Starea asistenței medicale mondiale, 2020”), oferă o viziune aprofundată asupra celei mai mari componente a forței de muncă din domeniul sănătății.

În lume, asistenții medicali reprezintă mai mult de jumătate din toți lucrătorii din domeniul să­nă­tății, oferind servicii vitale pentru întregul sistem de sănătate. De-a lungul istoriei, ca și astăzi, asistenții medicali sunt în fruntea luptei împotriva epidemiilor și a pandemiilor care amenință sănătatea pe tot globul. În întreaga lume, ei își demonstrează compasiunea, vitejia și curajul acționând împotriva pandemiei COVID-19: niciodată valoarea lor nu a fost mai clar demonstrată.

„Asistenții sunt coloana vertebrală a oricărui sistem de sănătate. Astăzi, mulți asistenți se află în prima linie de luptă împotriva Covid-19 „, a spus dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS. „Acest raport este o reamintire puternică a rolului unic pe care îl joacă asistenții medicali și un apel pentru asigurarea sprijinului de care aceștia au nevoie pentru a menține lumea sănătoasă.”

Raportul, realizat de OMS, în parteneriat cu Consiliul Internațional al Asistenților Medicali și Nursing Now, relevă că astăzi există aproape 28 de milioane de asistenți medicali în întreaga lume…”Politicienii înțeleg costurile educării și menținerii unei forțe de muncă profesionale în asistența medicală, dar abia acum mulți dintre ei îi recunosc adevărata valoare”, a declarat Annette Kennedy, președintele ICN.

Mesajul raportului este clar: guvernele trebuie să investească într-o accelerare masivă a educației în asistență me­dicală, crearea de locuri de muncă pentru asistență medicală și leadership.

Fără asistenți medicali, moașe și alți lucrători din domeniul să­nă­tății, țările nu pot câștiga bătălia împotriva epidemiilor.