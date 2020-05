Întrebări ciudate

După două luni de crispare omenească, sufletul începe să-și ceară dreptul la viață. Nu poți dărâma într-un timp atât de scurt ce ai clădit în mulți ani de zile. Când vrei să dai cristalului o altă formă, se sparge în bucăți. Paralel cu înfățișările noastre mascate, începem să ne punem întrebări. Mai comode, ori mai puțin incomode. Firea omului este alcătuită din întrebări. Prima, și cu cele mai viclene răspunsuri, este: de unde a venit nenorocirea asta peste lume? Originea chinezească a virusului s-a cam estompat. Parcă nu este atât de presant să se afle cine a pus focul, ci mai de grabă să vedem cum arde casa. Și mai ales ce se va construi în locul ei. Există o direcție oficială, dată de unii lideri ai lumii. Dacă te abați de la doctrină ești acuzat că pleci urechea la teorii ale conspirației. Să fim drepți, mecanisme mai puțin știute lucrează la temelia acestei nave în derivă.

Un confrate a găsit o comparație, la care m-aș fi gândit mai puțin. Cică tensiunea de astăzi ar semăna cu așa-zișii teroriști din decembrie 1989. Ne aducem aminte de psihoza acelor zile. Asemănarea este izbitoare, mai ales în ceea ce privește panica și isteria create prin mass-media română și internațională. Cel puțin atunci s-a răsturnat un regim, s-a făcut un transfer de putere. Așa că mă cutreieră o întrebare ciudată: oare se află ceva în spatele acestor combinații de panică și isterie și de blocaj economic? Există un sens practic al acestei pandemii? De ce presa ocolește dezbateri în care să se aducă probe, teorii, ipoteze, opinii despre nașterea acestei Sodome contemporane? Ce este limpede, se vede cu ochiul liber, nebunia mediatică și politică este bine supravegheată.

Acesta este un virus căruia nu este greu să-i ghicești adresa. Filmări șocante, reportaje cutremurătoare, ima­gini cu caravane mortuare la New York. Trăim din opinii și mai puțin din cunoaștere. Apoi se spune că pandemia ar fi produs, și produce, mult mai puține victime decât din cauzele obișnuite ale morții. Eu nu am asistat până acum la o asemenea numărare a morților. Chiar nu-mi dau seama la ce folosește vânzarea morților în contul pandemiei. Nu am cum să bagatelizez fenomenul care a întristat lumea. Măsurile sunt de o exigență unică. Cei care au trecut prin nefericirea bolii depun mărturii cutremurătoare. O sfâșiere a vieții. Nu mă împac cu gândul că moartea din pricina acestui virus a iscat lupte politice pentru putere. Și la noi dar și la case mai mari. Cum a nimerit pandemia în lume în ani electorali? Și la noi, dar mai ales în Statele Unite ale Americii.

Un ziar francez avansează ideea că frământarea mondială ar fi început în anul 2017, la Forumul Economic Mondial de la Davos. Era prima ediție după alegerea lui Donald Trump în fruntea SUA. Președintele american s-a declarat un inamic al globalizării, deci a dat semnalul unei confruntări mondiale. La Davos au fost prezenți toți cei care ar putea avea avantaje după această pandemie: China, democrații americani, FMI și miliardarul Soros. Așa scrie ziarul. Atunci, președintele Chinei a lansat un mesaj istoric: „Nu vă jucați de-a lichidarea globalizării! Multe dintre problemele care neliniștesc lumea nu sunt cauzate de globalizare.” Era o recunoaștere pe față că puterea Chinei stă în globalizare. Sau China este consecința globalizării?

Este o realitate confirmată. China a preluat controlul multor companii din lumea întreagă și nu dă semne să se oprească. De atunci, în multe medii, China se bucură de aplauze. Atunci, liderii europeni au fost alături de China. Și FMI, prin vocea directorului general, a spus: „A întoarce spatele globalizării este cea mai greșită abordare.” Am răsfoit presa din acel ianuarie 2017, unde am aflat intervenția controversatului miliardar american, care a folosit tribuna Forumului pentru a-l ataca pe Trump. Să nu uităm că miliardarul a fost principalul finanțator al democraților americani. Joe Biden, tot la Davos, a atacat voalat Rusia, că va încerca să influențeze alegerile din Uniunea Europeană, așa cum socoteau democrații că s-a întâmplat în America. Trump a criticat atunci NATO, socotind-o o organizație anacronică. După ce a ajuns la Casa Albă și-a mai muiat părerea.

Acum, în an electoral, democrații trag cu toată muniția pandemică în Trump. FMI este un mare rezervor pentru împrumuturi fără egal. China preia firme occidentale, Uniunea Europeană gravitează în jurul Germaniei, iar Rusia ține seama de jocul Chinei și al Germaniei, parteneri majori în materie de investiții și resurse. Întrebarea ciudată: oare se leagă tensiunea de la Davos cu realitatea de astăzi? Putem reflecta. Repet, nu-mi trece prin cap să spun că acest virus nu există. Și noi, în România, tratăm consecințele lui. Cu multe sacrificii.

Da, lumea este în schimbare. Nu este rău să cunoaștem și alte ipoteze. Poate sunt un izvor de relaxare. Că tot este la modă această dorință.