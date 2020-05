Vocea MERITO

Liliana Grigoriu este profesoară de fizică în Colegiul „Unirea” Focșani și este profesor MERITO 2016.

Pe Liliana nu am avut ocazia să o cunosc în scurtul meu timp în Comunitatea de profesori MERITO, din motive pe care nu le știm. În schimb, în mediul virtual, ne cunoaștem, fiind „prietene” pe rețelele de socializare, unde citesc cu plăcere postările ei. Însă, acum, cu această situație, în care căutăm soluții la probleme noastre, în care cei din MERITO organizează webinarii de socializare, de adaptare la tot ce e în jurul nostru, am descoperit-o și pe Liliana și povestea ei. Așa am aflat cum face „Fizică pe portativ” și vă invit și pe voi să aflați de pe pagina http://www.proiectulmerito.ro/liliana-grigoriu-profesoara-colegiul-unirea-focsani/. (Tatiana Cauni, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare – profesor MERITO 2019)