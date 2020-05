15 mai, zi de hotar

De câteva săptămâni, ziua de astăzi este pomenită ca o stație spre relaxare. De acum începe un nou parcurs al lumii românești, în care sunt preconizați germenii schimbării. Pe care eu nu-i pot percepe deoarece nu am ieșit din strânsoare. Că numai în câmp deschis poți vedea mărimea copacilor. Ce semnifică ziua de 15 mai? M-am uitat în calendarul ortodox și în această zi se prăznuiesc doi sfinți. Sfântul Pahomie cel Mare, un mare ascet egiptean, și în același timp un Părinte al Pustiei și întemeietor al monahismului de obște. Prin anul 346, după ce a fost soldat roman, s-a infectat cu o formă de ciumă. Ucenicul Teodor l-a îngrijit cu devoțiune de fiu. Doi ani mai târziu, a murit și a fost îngropat pe un deal din apropierea mănăstirii în care a slujit. Tot astăzi, este ziua în care este cinstit Sfântul Ierarh Iacob Putneanul.

Dar cum bisericile încă sunt închise, ne-am făcut altar din fiecare casă. De astăzi, enoriașii pot asculta slujbele răsfirați, purtând mască, respectând distanța pandemică. Dar acolo unde nu este spațiu de desfășurare? Premierul român, deși se iese din starea de urgență, a exclus ca slujbele să se oficieze în interiorul lăcașurilor de cult. De astăzi, s-a pus în mișcare o nouă tablă de legi. Multe, complicate, încât este greu să te descurci cu lejeritate. Am intrat în starea de alertă. Ni se spune că nu este cazul să ne relaxăm prea mult. Data de 15 mai a fost numită data administrativă din care putem conviețui la o distanță de două brațe.

Adică sunt excluse îmbrățișările, renunțăm la datul mâinii și la alte tandrețuri. Obligatorie, spun oficialii, este purtarea măștii în spații închise. Am înțeles bine că pe stradă nu vom avea înfățișarea de pe altă planetă? Spălatul pe mâini este obligatoriu, dar nu poate fi introdus în lege. O facem tocmai pentru a ne proteja de această năpastă. Ne sfătuiesc specialiștii, nu politicienii. O veste bună pentru doamne! Se deschid saloanele de înfrumusețare. Eu așteptam să urc treptele unei frizerii. Vom putea frecventa magazinele cu acces din stradă. Se vor deschide porțile muzeelor. Autoritățile locale sunt îndemnate să studieze posibilitatea deschiderii parcurilor.

O veste cu adevărat relaxantă. Se renunță la obligativitatea de a sta acasă. Tocmai când mă pregăteam să încep o nouă carte, libertatea de a mă plimba este extrem de tentantă. Și sănătoasă. Apoi a dispărut emoția de a nu uita acasă declarația prin care justificam că am nevoie de ridichi. Altfel spus, în oraș vom avea demnitatea necesară. Declarația cu pricina mi s-a părut o născocire cam umilitoare. Și pentru purtător, dar și pentru controlor. Ne aducem aminte că au fost și situații hazlii. Când o gospodină a fost amendată cu o sumă piperată pentru că i-a ieșit porcul din curte. Când să-l abată spre coteț, a apărut și omul cu chitanțierul.

Se interzic deplasările în afara localității fără acte în regulă. Cu câteva excepții. Suntem invitați să citim cu atenție toate noile reglementări pentru a ne situa în perimetrul unei libertăți încuviințate. Granițele rămân închise și după 15 mai. Pentru trecerea de la starea de urgență, la starea de alertă e nevoie de graba Parlamentului. Să nu avem un vid legislativ. Aud economist spunând că această pandemie a destrămat o economie cu rădăcini în trecut. Avem ocazia să clădim o nouă stare economică? Să dea Domnul! Pentru asta trebuie să muncim. Să avem un Snagov pe un proiect de țară. Adică soarta țării să nu fie o răfuială politică. Să ne adunăm în jurul unei idei naționale. Să-i fixăm în câmpul muncii românești pe cei care, trenurile și avioanele, îi duc spre țări din Apus.

E ușor de zis! Mai greu e de făcut. 15 mai, dată administrativă! Depinde de noi, dar și de alții, să nu ne întoarcem în istoria imediată. Să ascultăm un cântec de alungat pandemia!