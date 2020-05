Lotul olimpic de haltere, cantonament centralizat la Snagov

Lotul olimpic de haltere va intra în cantonament la baza de la Snagov în a doua parte a acestei săptămâni, întreaga delegaţie urmând a fi compusă din 10 persoane, a declarat, pentru AGERPRES, secretarul general al Federaţiei Române de Haltere, Alexandru Pădure.

„Mai sunt unele probleme de rezolvat în ceea ce îi priveşte pe sportivi şi dacă intră în cantonament trebuie să rămână acolo. Am zis să centralizăm toate problemele fiecărui sportiv, s-au alocat 12 locuri la baza nouă Snagov şi săptămâna viitoare (n..r. – săptămâna aceasta) vom definitiva lotul care va intra în cantonament. În principiu este vorba de a doua parte a săptămânii viitoare (n.r – săptămâna aceasta). În ceea ce priveşte lotul, e vorba despre vârfuri, cei care intră în cărţi pentru Jocurile Olimpice, Loredana Toma, Elena Andrieş, Mihai Onica etc. Dar nu am stabilit exact, probabil că vor fi 10 persoane, cu staff tehnic şi medic inclus”, a declarat Pădure.