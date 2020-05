Cereri pentru pășunile comunale

În cazul pajiștilor permanente concesionate sau închiriate de la unitățile administrativ-teritoriale, beneficiari ai subvenției europene pot fi și crescătorii de animale persoane fizice, dacă asigură încărcătura minimă de 0,3 unități vită mare UVM/ha. La depunerea cererii unice de plată, fermierul va prezenta la APIA contractul de concesiune (sau de închiriere) și cardul exploatației (sau o adeverință eliberată de medicul veterinar).

În caz că pășunea comunală este concesionată sau închiriată de asociația sătească a crescătorilor de animale, trebuie să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, pe baza unui tabel cu animalele membrilor. Asociaţia va prezenta la APIA: contractul încheiat cu primăria/consiliul local, acordul scris al fiecărui membru privind depunerea cererii unice de plată de către președintele asociației, datele de identificare ale membrilor asociaţiei, codurile lor de exploatație, numărul de animale cu care pășunează și suprafața alocată fiecăruia. Centralizatorul membrilor și animalelor se întocmește anual de asociaţia crescătorilor de animale şi se verifică de către primar. La APIA, asociația va depune obligatoriu, pînă la 1 octombrie 2020, și hotărîrea adunării generale a asociației privind utilizarea fondurilor (ca noutate pentru acest an)!

Pe pajiștile permanente (pășuni, fînețe) aflate în proprietatea lor, fermierii persoane fizice care cer subvenție de stat au obligaţia să desfăşoare cel puţin o activitate agricolă minimă, prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha, sau prin cosirea ierbii cel puţin o dată pe an, în perioada 15 iunie – 1 august (fînul va fi depozitat sau vîndut pînă la 15 octombrie 2020, iar la APIA vor fi depuse actele justificative).

În cazul pajiștilor permanente aflate în proprietatea composesoratelor (persoane juridice), președinții pot depune cerere pentru subvenție la APIA, în condiții similare cu ale fermierilor, dar în plus au nevoie de acordul scris al tuturor membrilor composesori (precum la asociații, grupuri de producători și cooperative agricole).