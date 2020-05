Primul Atelier MERITO online cu elevii în Maramureş

80 de liceeni au participat luni, 18 mai, la primul Atelier MERITO online dedicat elevilor şi coordonat de prof. Tatiana Cauni de la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare, laureat MERITO.

„Ne-am simțit ca Alice în Ţara Minunilor… Am creat Padlet-uri – poze cu diferite cărți pe care le-am utilizat în proiect, stikere cu mesaje (scrise de mână – un exemplu preluat din Webinarul Merito #1) și am prezentat afișe cu activitățile propuse de noi în luna aceasta în locații diferite din oraș: Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, Muzeul de Etnografie, Librăria „Cartea Românească”, Librăria „Vasile Alecsandri”, Librăria „Petre Dulfu”, Muzeul de Istorie, cu speranța că poate, într-o zi, vor fi realizabile… Până atunci, ne-am vă­zut, ne-am amuzat, am lucrat împreună, am negociat, ne-am amintit de atmosfera din atelierele MERITO din timpul anului”, a punctat prof. Tatiana Cauni.