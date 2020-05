Clădirea Telekom, de vînzare

Lîngă magazinul Maramureșul din Baia Mare, pe clădirea cu 5 etaje, plus parter, scrie: „De vînzare!”

Ne-am interesat și am aflat că imobilul este într-adevăr în licitație deschisă, suma de pornire fiind de 1.540.000 euro, pentru spații comerciale și de birouri cu suprafața totală de 3.388 metri pătrați. Rezultă în medie un preț de 500 euro/mp, preț similar cu al apartamentelor din blocurile de locuințe. Dacă iei în considerare zona centrală, nu pare scump, dar așteptăm să vedem cine este milionarul care o va cumpăra și ce afaceri va face acolo. Clădirea are dezavantajul că nu dispune de parcare proprie.