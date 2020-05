Înregistrare muzicală în izolare • Artistul Ciprian Mateian lansează „Singur pe drum”

Muzicianul Ciprian Mateian nu a stat pe loc nici în perioada de izolare. El a decis să înregistreze video de unul singur, în propriul studio, cântecul Singur pe drum. Muzica a fost compusă de Ciprian Mateian. De asemenea, instrumentele și vocile sunt înregistrate de același artist, în timp ce versurile au fost scrise de Marcel Mârza. Mixul și masterul sunt realizate de Călin Ionce.

Povestea “Singur pe drum”

Povestea “Singur pe drum” a început în 1997, când a fost publicat pe albumul Seven Steps, cu titlul All Over Me. Compus de Ciprian ca un cântec de dragoste care încheia melancolic un album tumultuous, cântecul a renăscut ca urmare a pandemiei COVID-19. De data aceasta însă cu versuri în limba română, compuse de artistul Marcel Mache Mîrza (vocal, compoziție), și el unul din muzicienii de pe albumul Seven Steps. Înregistrat de Ciprian de unul singur în carantină, cântecul transmite emoția lunilor de singurătate forțată, menținând calitatea înregistrării din timpuri normale. “Singur pe drum” e un mesaj către cei dintre noi care caută o cale interioară în mijlocul furtunii numită după un virus. Rămâne ca fiecare ascultător să deducă din partea cui vine mesajul.

De la scena muzicală la vase de croazieră

Ciprian Mateian are în spate peste 30 de ani de activitate muzicală. În anii ’90, Ciprian Mateian a făcut parte din trupa băimăreană BNG, cu care a lansat unul din puținele albume de art rock din muzica românească, Seven Steps. A fost membru al Găștii de Acasă, prietenii muzicieni băimăreni din jurul artistelor Narcisa Suciu și Paula Seling. Talentul de showman, compozitor, timbrul vocal deosebit, tehnica la chitară și nu în ultimul rând umorul au dus la cooptarea lui Ciprian în grupurile Compact, Mircea Rusu Band și Mircea Tudoran (Sincron). În ultimii ani a colindat lumea întreagă în calitate de muzician profesionist pe vase de croazieră, împreună cu soția lui Lorena în formula Alphard Duo (YouTube channel). Stabilit în Arad, Ciprian și-a lansat în 2019 propriul studio de producție, numit INPOD.