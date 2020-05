Primarul din Tăuţii-Măgherăuş monitorizează colectarea selectivă a deșeurilor

Edilul din Tăuții-Măgherăuș supervizează îndeaproape procesul de colectare selectivă a deșeurilor de pe raza orașului. Dacă la anumite categorii de deșeuri populația mai are „scăpări”, la altele oamenii s-au conformat.

„În data de 18 mai, am participat la colectarea de fracție UMEDĂ în zonele Tăuții Măghe­ră­uș, Băița, Zona Dura, Apa Sărată, Aeroport și Bozânta Mare. Îi rog pe toți cetățenii să fie alături de noi cu responsabilitate în această acțiune. Am constatat și anumite nereguli, deoarece în unele tomberoane am găsit resturi vegetale, haine, plastice, deșeuri de la demolări, rumeguș, aparate electrice, electrocasnice, mobilier etc. De asemenea, rog cetățenii să respecte graficul de colectare selectivă. În 19.05.2020 s-a colectat fracția uscată – PLASTIC, METAL și STICLĂ, în zonele: Valea Nistrului, Nistru, Lac Nistru, Bușag și Merișor. De această dată felicitări tuturor locuitorilor care au înțeles să selecteze cum trebuie aceste deșeuri. Avem promisiuni că în această săptămână vom primi tomberoane pentru zonele din Tăuții- Măgherăuș, unde nu au fost distribuite. Primarul va monitoriza întreaga activitate de salubrizare din oraș. Îi rog pe toți să respectăm programul de colectare, anunțat de SC Drusal. Mulțumiri tuturor”, a spus Anton Ardelean, primarul orașului Tăuții-Măgherăuș.