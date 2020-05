Lecția pandemiei

Plină de îndemnuri și avertismente, dar săracă în soluții, nu cred că lecția își va atinge scopul. Oamenii uită, ignoră trecutul, se raportează numai la prezent și nu iau în calcul viitorul, lăsat la voia întâmplării. Gândirea este liberă, însă nu trebuie uitat că nepăsarea, indolența și ignoranța, în mentalul unor oameni pot genera confuzii, teorii ale diversiunii și conspirațiilor.

Cei care declară că au consultat doctori, ce le-au spus că pandemia este o gripă, mai agresivă, fabulează, semn că în școală nu au acumulat prea multe cunoștințe. Putem pune la îndoială originea și modul de răspândire al virusului, nicidecum efectele sale, soldate cu sute și mii de decese. Pandemia ne-a arătat că în situații neobișnuite, inclusiv cei care s-au crezut mari și puternici au devenit vulnerabili. Cred că situațiile mai rar întâlnite, necesită alt mod de abordare. Context în care acuzațiile, regretele, reproșurile și speculațiile devin inutile. Teoria conform căreia, Corona Virus a luat lumea pe nepregătite nu are logică. În urmă cu câteva luni, nici cel mai avizat clarvăzător nu putea să anticipeze că o vietate minusculă va lovi la întâmplare și fără milă în întreaga lume, mai ales în țări cu economii puternice și sisteme sanitare performante. Nimeni nu poate fi gata, oricând, pentru luptă și apărare cu inamici invizibili, care apar spontan, fără a se ști nimic despre mo­dul lor de manifestare în ,,câmpul infracțional”. În cazul lui COVID-19, fenomen valabil pentru toți agenții patogeni, cunoscute au fost doar porțile de intrare în organismul uman și echipamentele sanitare necesare reducerii răspândirii lui în spațiul public. În absența unui vaccin, medicii din întreaga lume au fost obligați să se adapteze din mers, la o situație inedită, periculoasă, și greu de gestionat. Numai în urma unor tratamente combinate, sau specifice altor boli infecțioase s-a reușit salvarea miilor de vieți omenești, aflate uneori la granița dintre viață și moarte. Vestea specialiștilor că va trebui să ne obișnuim cu astfel de ,,oaspeți nepoftiți” este reală și deloc bună. Lumea trebuie să rămână în stare de alertă, deoarece și lumea microbilor este schimbătoare, imprevizibilă și oricând poate face surprize neplăcute. Sinteza unui vaccin, de care s-ar putea să nu mai fie nevoie, necesită timp şi investiții financiare serioase, iar vaccinarea populației, în general reticentă la astfel de măsuri, ar deveni și mai complicată. Dacă se va dovedi că virusul s-a produs pe cale artificială, OMS-ul are obligația să pună sub control internațional laboratoarele de genetică din întreaga lume. Pe de altă parte, este regretabil că pe seama pandemiei, marile puteri poartă un război informatic, în scopul dezinformării, manipulării opiniei publice, și rezolvării disensiunilor comerciale, economice și politice. Despre o altfel de lume globalizată am auzit și în urma atentatelor teroriste din SUA, din septembrie 2001, când terorismul devenise ina­micul principal al omenirii. Acuzațiile SUA la adresa Chinei, legate de producerea virusului, au nevoie de dovezi, nu de speculații și presupuneri. În raport cu China, administrația Trump procedează la fel ca administrația Bush jr cu regimul dictatorului irakian Sa­dam Hussein. La vremea respectivă și Irakul a fost acuzat că deține arme de distrugere în masă și nu a permis controlul experților internaționali pentru a lămuri supoziţia. Până la urmă, deşi acuzațiile s-au dovedit nefondate, conflictele regionale au escaladat, tensiunile pe plan internațional s-au amplificat și lumea nu a devenit mai bună. Cum s-a poziționat societatea românească în această perioadă critică este o altă discuție.

Prof. Vasile ILUŢ