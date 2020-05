Şcolarizarea în cadrul cursurilor de zi este gratuită La Liceul „George Pop de Băseşti” Baia Mare

Pentru anul şcolar 2020-2021, oferta educațională a Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Baia Mare, profil umanist, constă în formarea unei clase la fiecare nivel, atât la învățământul de zi, cât și la învățământul cu frecvență redusă. Important de reţinut e faptul că, deşi vorbim despre o unitate de învăţământ particular, în cazul cursurilor de zi, şcolarizarea este gratuită pentru toți elevii, pe toată durata ciclului de învățământ.

Reporter: Care e oferta educaţională a Liceului Teoretic „Geor­ge Pop de Băseşti” Baia Mare pentru anul şcolar 2020-2021?

Prof. dr. Dana COVACI: Pentru următorul an școlar, 2020-2021, oferta educațională a Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Baia Mare, profil umanist, constă în formarea unei clase la fiecare nivel, atât la învățământul de zi (IX-XII), cât și la învăță­mântul cu frecvență redusă (IX-XIII).

R.: Câte clase şi ce specializări aveţi prevăzute potrivit planului de şcolarizare?

Prof. dr. D.C.: Potrivit planului de școlarizare aprobat pentru anul şcolar 2020-2021, ne-am propus realizarea următoarelor clase și specializări: filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie, învăță­mântul de zi: clasa a IX-a: 30 de locuri; clasa a X-a: 30 de locuri; clasa a XI-a: 30 de locuri; clasa a XII-a: 30 de locuri; filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie, învățământul cu frecvenţă redusă: clasa a IX-a: 30 de locuri; clasa a X-a: 30 de locuri; clasa a XI-a: 60 de locuri; clasa a XII-a: 60 de locuri; clasa a XIII-a: 30 de locuri.

R.: Deşi vorbim despre o unitate de învăţământ particular, şcolarizarea în cadrul cursurilor la zi este gratuită.

Prof. dr. D.C.: Da, şcolarizarea în cadrul cursurilor de zi este gratuită pentru toți elevii, pe toată durata ciclului de învățământ. Înscrierea la liceu se face personal, pe baza documentelor școlare prezentate în original, de către părinții elevilor.

R.: Ce ne puteţi spune despre baza materială a liceului? Dar despre oferta extracurriculară?

Prof. dr. D.C.: În anul 2009, Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Baia Mare a devenit prima unitate de învăță­mânt particular acreditat, la nivel liceal, din Baia Mare. Oferă tuturor elevilor posibilitatea de a studia într-o unitate de învățământ modernă, dotată la standarde europene, într-un mediu elevat și elegant. Pentru orele de informatică, cursurile se desfășoară în laborator, iar sala de sport oferă toate dotările de care elevii au nevoie. Mediul educațional este unul de siguranță și securitate deplină. Școala asigură o excelentă pregătire teoretică și practică, în foarte bune condiții, pentru învățarea limbilor străine, precum și a celorlalte materii studiate la acest profil. Pentru elevii din învățământul particular, care participă la concursurile școlare și la examenele naționale – bacalaureat, se organizează ore de pregătire suplimentară, gratuit, fapt ce demonstrează implicarea și susținerea elevilor de către profesorii noștri. La nivel extracurricular, liceul organizează programe educaționale și parteneriate cu școli din țară și participă la toate activitățile si evenimentele derulate la nivelul Consorțiului „George Pop de Băsești” din care fac parte celelalte licee particulare ce poartă același nume, dar se află în alte localități – Ulmeni, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Târgu Lăpuș și Satu Mare. Fundația „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni patronează liceul nostru și oferă elevilor suport și încredere, inclusiv prin organizarea de excursii gratuite în țară și în străinătate, participarea la spectacole, evenimente culturale, conferințe, sesiuni de comunicări, iar părinților și profesorilor sprijinul necesar pentru realizarea unui act educațional de calitate, lucru evidențiat de-a lungul întregii existențe.