CORONAVIRUS în România

Până vineri, 29 mai, ora 13, pe teritoriul României, au fost confirmate 18.982 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 dintre care 12.829 au fost declarate vindecate și externate.

În județul MARAMUREȘ, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, au fost confirmate 97 de persoane infectate, din care 77 au fost declarate vindecate și externate, 15 sunt sub tratament medical și 5 au decedat.

1.240 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale, au decedat.

De la ultima informare (NR: joi) au fost înregistrate alte 191 noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI sunt internați 182 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 3.371 persoane, iar alte 95.176 sunt în izolare la domiciliu, sub monitorizare medicală.

La nivel național au fost prelucrate 421.451 de teste.

Joi, polițiștii și jandarmii au aplicat 195 de sanc­țiuni contravenționale, în valoare de 153.200 lei, iar prin structurile abilitate ale Poliției au fost constatate 4 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

În data de 28 mai, 50 de persoane care nu au respectat măsura izolării la domiciliu sau a carantinei au fost introduse în carantină instituționalizată pentru 14 zile.

Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Maramureș are date centralizate cu privire la 3 locații de carantinare.

Se află în izolare la domiciliu 3.653 cetă­țeni, statistică ce include și membri familiei.

Sunt în carantină 17 persoane sosite în țară, în perioada stării de urgență, și care în conformitate cu procedurile stabilite au intrat în carantină instituționalizată pe o perioadă de 14 zile.