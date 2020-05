Zboruri reluate timid pe Aeroportul Maramureș

– revin cursele charter spre Antalya și Hurghada –

Compania Tarom și-a reluat zborurile de pe Aeroportul Internațional Maramureș, dar numai spre București. Deocamdată, cursele interne sunt puține. Se speră totuși că acestea vor intra pe un făgaș normal în lunile următoare. La zboruri internaționale însă, situația stă și mai prost.

Conducerea aerogării nu are vești prea bune pentru cei care speră să zboare cât mai repede spre anumite destinații din Europa chiar din Baia Mare.

„Din păcate, restricțiile de operare pe destinațiile externe ne-au blocat deocamdată negocierile pe care le purtam cu companiile aeriene privind introducerea și de pe aeroportul nostru a unor destinații externe. Aceasta este și dorința noastră, a tuturor. După ce vor fi îndepărtate restricțiile de circulație, noi vom continua aceste negocieri și sperăm să venim cu vești bune”, a explicat Dorin Buda, directorul Aeroportului Internațional Maramureș.

Totuși, partea bună este că vor fi efectuate, începând de luna viitoare, curse charter spre Antalya – Turcia, iar din iulie și spre Hurghada – Egipt.

„Pentru luna iunie, în mod oficial, încă nu am primit nicio anulare a acestor zboruri și din informațiile pe care le-am primit de la agențiile de turism, că ele au contractat aceste zboruri, am înțeles că primul zbor spre Antalya va fi în data de 20 iunie, iar zborul spre Egipt va începe din 1 iulie. Bineînțeles că, în funcție de restricțiile care se vor impune la nivel național și mondial, acest program poate suferi modificări”, a conchis Buda.