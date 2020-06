Călătorii virtuale relaxante la Planetariul Baia Mare

Complexul Astronomic Baia Mare a fost deosebit de activ în vreme de pandemie, în lunile martie – mai 2020, având în derulare două proiecte cu aplicații ale căror beneficii sunt fără tăgadă: proiectul Erasmus Plus ”UNITRIP. Universe to reach? In Planetarium!”, dezvoltat în parteneriat cu Planetariul din Brno (Cehia), Planetariul Hamburg (Germania), Planetariul Budapesta (Ungaria), Planetariul Hurbanovo (Slovacia) și Planetariul Zielona Gora (Polonia).

Spectacole digitale de planetariu

Proiectul vizează realizarea în comun a unui spectacol digital de planetariu dedicat influenței tehnologiilor spațiale în viața cotidiană, în special a sateliților artificiali, spectacol finalizat care ar fi trebuit să fie lansat global în cadrul ”Fulldome Festival Brno”, din iunie 2020, festival care – din motivele distanțării sociale – a fost reprogramat pentru anul 2021. Între timp se lucrează la coloana sonoră în limba română a altui show de planetariu, COSMIX, furnizat ca și cadou de Planetariul Brno, dedicat tuturor vârstelor mai mari de 6 ani. Acest spectacol nou, care se va alătura curând galeriei de spectacole digitale de planetariu oferite de Complexul Astronomic Baia Mare este o călătorie în viața astronauților, urmărind pregătirea lor, lansarea cu racheta spațială și activitățile și experimentele științifice realizate în spațiul cosmic. În condițiile relansării cursei pentru Lună și planeta Marte, acest spectacol ne poate încuraja aspirațiile de a călători noi înșine în spațiu, peste numai câțiva ani.

Eveniment aniversar, unic

Al doilea proiect derulat în această perioadă complexă, în parteneriat cu Biroul de Informații Publice al Agenției Spațiale Europene, a fost dedicat aniversării a 30 de ani de astronomie de pe orbita Pământului de către Telescopul Spațial Hubble, cu descoperiri excepționale realizate în toate domeniile cunoașterii Universului. Complexul Astronomic Baia Mare a fost unica locație din România desemnată pentru a găzdui, în anul 2020, evenimentul aniversar, primind posterul aniversar de mari dimensiuni ce încadrează ”Reciful Cosmic”, două nebuloase de emisie, una în roșu și cealaltă în albastru – parte a unei regiuni de formare stelară, aflată la 163.000 ani lumină depărtare. Posterul și animațiile imersive către această țintă cosmică sunt integrate deja în circuitul de vizitare al planetariului, încă din 15 mai 2020.

Vizitare în condiții de siguranță

Totodată, oficialii Complexului Astronomic Baia Mare dau asigurări că vizitarea planetariului se poate face în bune condiții și este una sigură. Programul este de luni până vineri, între orele 8 – 16, cu acces la spectacolele digitale full-dome de la orele 9, 11, 13 și 15.