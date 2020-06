Nordul literar în imagini

Mi-a fost dor să scriu despre fapte de cultură din Maramureș. Pandemia asta m-a purtat spre alte meleaguri. Cu multe întrebări și puține răspunsuri. Dar cum am navigat o viață pe mări de cuvinte și imagini, mă bucură orice acostare la țărm. Recent am aruncat ancora în spațiul literar al Maramureșului, unde a apărut un album de referință, care marchează șaptesprezece ani de efervescență literară în Nordul nostru de țară. Este vorba despre Albumul foto NORD LITERAR-200, alcătuit cu profesionalism și dăruire de confratele nostru, criticul și istoricul literar Săluc Horvat, managerul interimar al revistei.

Cu un subtitlu sugestiv: O istorie în imagini a vieții culturale a Maramureșului, 2003 – 2020, povestea fotografiilor s-a țesut, cu fire dese, în jurul primei reviste literare din istoria Maramureșului. Albumul este o semnificativă panoramă alb-negru și color, care depune mărturie despre prezența în Maramureș a unor personalități literare din țară și străinătate. Se configurează ca supliment al revistei aniversate, apărut la Editura Eurotip-2020. Cele peste 250 de ima­gini-document reconstituie o dimensiune valorică, esențială care a gravitat în jurul revistei. Autorul antologiei, scriitorul Săluc Horvat, într-o cuprinzătoare prefață, în care dă dreptul cuvântului la expresivitate, amintește de timpul febril al nașterii acestei prestigioase publicații, ivite în lume în ziua Sfinților Petru și Pavel, 29 iunie 2003.

Este retrăită emoția de atunci, când un grup de scriitori s-au aliat, pentru această nobilă idee, spre a realiza prima revistă literară în Maramureș. Care s-a impus în peisajul literar național. Ba și în câteva centre românești din lume: Cernăuți, Chișinău, Belgrad, Novi Sad, Budapesta, Paris, New York. Unde are și constanți colaboratori. În metropola americană, la sediul revistei Lumină Lină, o publicație de spiritualitate românească, condusă de teologul și scriitorul Theodor Damian, am făcut înfrățirea dintre revista Nord Literar și publicația românească de peste Ocean.

Din primul eșalon de scriitori care au gândit revista au făcut parte Săluc Horvat, Gheorghe Glodeanu, Vasile Radu Ghenceanu, Augustin Cozmuța, Ion M. Mihai, Florica Bud și artistul plastic Mircea Bochiș. Proiectul a fost posibil prin înscrierea revistei în rândul instituțiilor de cultură ale Consiliului Județean Maramureș, cu statut de persoană juridică, astfel având și finanțarea necesară apariției, lună de lună. Proiectul, inițiat de Asociația Scriitorilor Baia Mare, președinte Săluc Horvat, și-a asumat și menținut calitatea de editor și dreptul de proprietate asupra revistei.

Cele două sute de numere ale publicației, la care se referă albumul, au adunat în paginile lor nume de referință din Maramureș și din țară. Prin traduceri, revista a găzduit poeți și prozatori din alte literaturi. Încă de la primul număr, revista și-a propus ca principiu valoarea literară. Așa s-a înscris cu demnitate în rândul publicațiilor literare care au primit girul Uniunii Scriitorilor din România. Fiecare număr a ținut seama de autorii maramureșeni, devenind o rampă de lansare, care a certificat valori. În imagini se regăsesc scriitori din Maramureș, premiați, sau participând la manifestări literare care au marcat cultura județului.

Din fotografii ne privesc scriitori de prestigiu, care au răspuns invitației revistei, care au marcat viața literară a Nordului. Imaginile din album aduc mesajele unor întâmplări literare, purtătoare de istorie. Este și o reverență pentru cei care au trecut Styxul. La inițiativa revistei, prin, acum, managerul interimar Săluc Horvat, Primăria Baia Mare a instituit Ziua Scriitorului, acordându-se în acest context Titlul de Scriitorul Anului și Marele Premiu pentru Literatură, distincții conferite scriitorilor din Maramureș, începând din anul 2012. Ne privesc din fotografii mari scriitori născuți în Maramureș, care au devenit academicieni: Augustin Buzura, Nicolae Breban, Ion Pop.

După buna lege a recunoștinței, toți au fost cinstiți cu ti­tluri și distincții de autoritățile județene și locale. Fotografiile stau mărturie. Unde se mai regăsesc confrați, personalități literare, din principale centre culturale ale țării – București, Cluj-Napoca, Oradea, Timișoara, Iași, Bistrița, Satu Mare, Beclean, Zalău, Târgu-Mureș etc. Prefața lui Săluc Horvat cuprinde imagini cu personalități care au cinstit Maramureșul cu prezența lor. Nu-l uit pe prozatorul Dumitru Țepeneag. Șirul scriitorilor e lung, reprezentativ, convingător și de neuitat. Sunt amintiți și președinții Consiliului Județean Maramureș, din 2003 încoace, care au sprijinit revista.

Albumul cu fotografii, de referință pentru istoria literaturii, este memoria culturală care a început să devină tradiție. Aduc mulțumiri confratelui Săluc Horvat, pentru tenacitate și iscusință. Sunt fotografii care vorbesc singure. La aniversarea dumisale, din această lună, iunie, ne-a făcut acest dar de preț nouă, Maramureșului și celor care vin.

La mulți ani! Că sentimentul este forma cea mai curată a adevărului.