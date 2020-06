Ungurașul păcălit de vulpe…

De circa doi ani, gospodarii din partea de răsărit a satului Unguraș se plîng că o vulpe le fură păsările de curte. Am stat de vorbă cu șase săteni ce locuiesc în apropierea pășunii composesorale Sătinescu și toți au spus că vulpea le-a „dus” multe găini, rațe, curci…, iar leac de blana ei nu află.

Din cotețul familiei Bîrda, au dispărut 8 găini. A venit noaptea și le-a luat din coteț, sau ziua, cînd nu era nimeni acasă. Și la familia Ariton cotețul a rămas gol. Olimpia Dobrican a păgubit cu 8 găini și 4 pui mari, vulpea fura săptămînal cîte una sau două păsări din ogradă, de la cîțiva metri de cîinele legat pe lanț. Așa au pățit și Valerica „de peste drum” cu 4 găini și Gheorghița, cu 15 găini, iar la Zaharia i le-a nimicit „pe toate grămadă”.

Felician Fărcaș ne spune că vulpea a venit pînă lîngă casă, de-ar fi avut o pușcă, ar fi împușcat-o… A cumpărat gard de sîrmă și l-a montat în fundul grădinii, dar vulpea a scurmat pe sub gard și așa i-a furat cloșca de pe ouă, din șură.

Iuliana Roman a avut 40 de păsări, le ținea în curte, dar de vreo doi ani a văzut că ba lipsește o rață mută, ba un pui de carne, ba o curcă… În 2019, a văzut vulpea cu o rață în gură, o jumulea în grădina de legume… De atunci, închide păsările în grajd (nu are vacă).

Am mers pe pășunea Sătinescu, unde se spune că are vulpea vizuină, lîngă un pîrîu, între salcîmi și tufișuri. În apropiere, se află un gater și proprietarul ne-a arătat imaginile înregistrate de camera video peste noapte. La ora 4,25, a apărut vulpea și apoi doi pui. Și gateristul e păgubaș de găini, așa că a montat o capcană (tip fazan) în care a lăsat o găină vie de momeală, însă n-a avut succes.

Sătenii au sunat la asociația de vînătoare, „domnul Coman” a promis că va veni să împuște vulpea. dar încă n-a venit…