Prof. Tatiana Cauni: „Un telefon și o conexiune la internet au dat posibilitatea și celor mai ascunse zone din țară să-și facă auzită vocea”

Sute de cadre didactice şi elevi din 35 de judeţe ale ţării au participat, între 7 mai şi 4 iunie, la o serie de webinarii MERITO organizate de prof. Tatiana Cauni de la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” din Baia Mare, laureat MERITO. Scopul acestor întâlniri virtuale a fost acela de a exemplifica instrumente interactive online pentru lucrul cu elevii, lecţii şi adaptări în perioada de pandemie, precum şi împărtăşiri ale propriilor experienţe. Finalizat cu succes, setul de webinarii MERITO în Maramureş va avea un sezon secund, cel mai probabil acesta urmând a se desfăşura la finalul lunii august.

• 10 profesori MERITO au împărtășit din experiențele lor

Reporter: Primul se­zon al webinariilor Merito în Maramureş s-a încheiat. Care e bilanţul acestor întâlniri online cu profesorii?

Prof. Tatiana CAUNI: La final de prim sezon, numărăm cinci webinarii Merito Maramureș, cu aproximativ 500 de participanți din 35 de județe din țară (am avut participanți și din Italia, la ultimul webinar, din 4 iunie), iar 150 dintre ei au participat la minimum două webinarii. Din Maramureș, la cele cinci webinarii, au participat în jur de 300 de cadre didactice. În ultimul webinar s-a încheiat rotund această experienţă digitală de învăţare colaborativă, cu sesiuni de prezentare şi exemplificare de instrumente interactive online, pentru lucrul cu elevii, lecţii şi adaptări din ultima perioadă, cât şi împărtăşiri din comunitate. De asemenea, am avut o echipă foarte bună care m-a ajutat în realizarea lor, toți profesori Merito: Coziana Zaharia, Lucian Oprea și Antoneta Împușcatu, dar și Cosmin Chiriță (managerul proiectului Merito) și Măriuca Talpeș (liderul proiectului Merito). Apoi, trebuie să specific faptul că în cele cinci webinarii au mai fost prezenți 10 profesori Merito care au împărtășit din experiențele lor profesorilor prezenți: Iulia Măndășescu, Genelia Petrescu, Adina Jurcă, Narcisa Moncea, Bogdan Rațiu, Domnica Boboc, Elisabeta Pascu, Margit Denes, Daniela Ceredeev, Briena Stoica.

R.: Ce tematici de discuţie s-au abordat?

Prof. T.C.: Noutatea acestor webinarii a fost prezența elevilor. Astfel, fiecare profesor Merito invitat a avut un elev din clasa dânsului, care a vorbit despre experiența lui de învățare în această perioadă, despre nevoile elevilor, dar și frustrările lor.

• Testimoniale ale participanţilor

Prof. T.C.: Tema mare a webinariilor a fost „Prezentarea și exemplificarea de instrumente interactive online pentru lucrul cu elevii în această perioadă de la profesori la profesori”, unde fiecare profesor Merito invitat a prezentat fie o platformă, fie o aplicație, instrument digital interactiv utilizat la clasă pentru elevi (sincron sau asincron): Book Creator, Jamboard, Adservio, tableta grafică, Calameo, VideoAnt, Tricider, GeoGebra etc. Printre problemele semnalate de profesori în această perioadă au fost: imposibilitatea conexiunii la internet în mediile defavorizate, un decalaj mare în ceea ce privește integrarea copiilor cu CES în mediul online, uneori lipsa de interes a copiilor pentru a participa la ore și chiar absența unor cadre didactice din mediul online etc.

R.: Care a fost feedback-ul participanţilor?

Prof. T.C.: Feedback-ul a fost unul pozitiv, au preluat multe din informațiile prezentate de noi pentru a le utiliza pentru clasele dânșilor. Câteva din testimonialele profesorilor prezenți: „#MERITO e cea mai bună alegere de a ne perfecţiona digital!”; „O să încerc o provocare despre fericire și la clasa pregătitoare. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce am auzit. Da, în spatele unei activități reuşite stă multă muncă.”, „Mă bucur că pot exista astfel de oportunități de împărtășire. La începutul anului școlar îmi venise o idee de activitate precum Caravana de promovare a lecturii pe care am abandonat-o, însă ascultându-vă pe voi m-a impulsionat să-mi continui visul. Mulțumesc! Plus valoarea acestor webinarii este dată de această finalitate.”, „Întâlnirile noastre sunt o poveste despre autonomia copiilor, dar şi autonomia noastră, ca profesori şi despre colaborare, cu elevii, cu părinţii şi cu colegii din spatele ecranului.”.

• „Această perioadă a spart barierele dintre județe”

R.: Se preconizează un sezon doi al acestor webinarii?

Prof. T.C.: În principiu, ne dorim la finalul lunii august, după o mică vacanță, să reluăm seria webinariilor, cu sezonul doi, în funcție de nevoile noastre de la vremea respectivă. Vom încerca să ne adaptăm și noi temele de discuție/abordare în funcție de care va fi starea reală a școlii noastre la vremea respectivă.

R.: Care sunt avantajele unor astfel de întâlniri online vizazi de cele faţă în faţă?

Prof. T.C.: Cred că această perioadă a spart barierele dintre județe, localități și mai mult dintre profesori. Faptul că mediul virtual a fost destul de generos cu noi, profesorii, în această perioadă a fost un pas îna­inte, deoarece așa am aflat mai ușor unii despre alții și ce putem face ca să colaborâm mai ușor, să învățăm unii de la alții. Un telefon și o conexiune la internet au dat posibilitatea și celor mai ascunse zone din țară să-și facă auzită vocea prin participarea la aceste webinarii. Cred că se va păstra această practică și pe viitor, pentru că nu toată lumea are posibilitatea, din diferite motive, să se deplaseze fizic acolo unde sunt conferințe sau întâlniri de lucru cu profesorii. E o metodă eficientă de a se întâlni 100 de profesori pentru a se cunoaște și găsi soluții la problemele din clasele lor.