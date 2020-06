Demnitari – profil și perspective liberale

Ceea ce nutrește și susține din interior prestația unui demnitar este nu funcția pe care o deține, mai înaltă, mai importantă, sau medie, deși – e adevărat – ea înalță formal persoana. Altceva dă sobrietate și prestigiu demnitarului. Ce anume? O dignitate umană intrinsecă persoanei face, cred, stilul, imprimă modul de-a fi și de-a presta.

Aceasta nutrește discret, individualizează și distinge omul. Ea dă pecetea sau marca demni­tății publice cu lucirea ei de aur mat. De unde vine această „lucire”? de unde demnitatea? Nu de la funcție, cum cred unii. Oh, ea are alte surse – începând cu o posibilă moștenire genetică, educația din familie, o școală bună, un mediu uman și social decent, sănătos fizic și mentalitar, o axă de valori urmate cu rigoare. Nu vorbesc de o necesară școală de nivel academic a politicienilor care ar învăța să fie demnitari, nu șefi, care ar afla că persoana dă calitate func­ției, nu invers.

Cine vor fi viitorii demnitari la nivel local, județean și la vârf este o chestiune de actualitate, în ciuda crizei Covid-19 și în perspectiva apropiatelor alegeri. Oricât de ciudat ar părea, climatul de libertate al unui regim democratic presupune, nu doar libertăți, ci mai ales rigori, reguli asumate și respectate cu strictețe. Altfel, libertatea rău înțeleasă și rău consumată poate da peste cap o persoană, o firmă, o companie, o țară. Una din aceste rigori ar fi ceea ce eu numesc aerisirea sau vitalizarea democratică a structurilor de putere prin restricția oricărei funcții, cât de importante, la două mandate a 4 sau 5 ani. Succesiunea de 4-5 mandate în portofoliul aceleiași persoane indică o tendință de înțepenire într-un sistem lemnos, cu structuri dăunătoare funcționării democratice a societății. O astfel de practică, identică sistemelor totalitare, cu mici inși tirani de nivel local sau zonal, în loc să vitalizeze instituțiile și funcțiile, tocmai le ține pe loc, dând senzația de mașinărie cu mecanisme ruginite.

Liberalismul ocupă azi, în sfârșit, scena politică și, aflat la butoane, se încarcă de o uriașă responsabilitate prin tot ce întreprinde, și mai ales prin persoanele și personalitățile pe care mizează pentru posturi de răspundere. PNL aduce în față, la nivel județean, profiluri inedite cumva în peisajul nostru politic, dinamice și carismatice, de natură să înnoiască ritmul și stilul decizional. Am putea vorbi de-o mult-așteptată rectificare de sens și de rută istorică a României.

Domnul Ionel Bogdan, azi cu rang de secretar de stat în Guvernul României, cu o bună reputație și o notorie experiență politică, și cu o anumită anvergură publică la nivel județean și național, este nu doar președintele, ci și liderul formal și real al PNL. Domnia sa dă startul și direcția azi în plan județean. Implicat în politicile liberale, tânărul lider ține conectat județul la ritmul dat de centru și instituie un stil politic nou, cooperant și amiabil. În contextul vizitei din toamnă la Baia Mare, Președintele Klaus Johannis îndemna liberalii și publicul prezent masiv în Sala sporturilor să mizeze pe Ionel Bogdan, să creadă în Ionel Bogdan ca într-un lider de viitor și o persoană definită de toate calitățile presupuse de un viitor post de mare răspundere în viitoarea administrație liberală a județului. Principiul practicat în administrațiile statelor democratice ale lumii, ca liderul mai întâi să presteze și să aibă izbânzi în domeniul său de specialitate, și numai după aceea să ajungă în funcții publice este valabil în cazul lui Ionel Bogdan și al echipei PNL din Maramureș.

Atât cât îl cunoaștem din aparițiile publice, din intervențiile prompte pe linie politică, Ionel Bogdan aduce în peisajul politic actual valori care nu prea intens s-au practicat după 89. Carismă, stil amiabil în comunicarea și relaționarea cu publicul, un notabil bun-simț și un simț al măsurii, ce dau aura unei personalități, o atitudine de persoană implicată, cu remarcabile abilități manageriale, simț al realității, disponibilitate și pricepere în a utiliza oportuni­tățile, abilitate de împăcare a contrariilor din propria structură politică, o necesară capacitate de armonizare socială și, evident, spirit de echipă. Real preocupat de implicarea și valorizarea tuturor competențelor și resurselor umane de care dispune județul Maramureș, liderul promite o mult-sperată și oportună armonizare socială. O viziune de lider autentic și de manager al eficienței poate reactiva resursele județului Maramureș, atinse, în ultima vreme, de anumite inerții.

Prof. Dr. Terezia Filip