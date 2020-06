Amenzi substanţiale pentru angajatori

În perioada 2-6 iunie, în România s-a desfăşurat o Campanie naţională de control la angajatorii şi lucrătorii din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş a desfăşurat acţiunea de control în cele două domenii de activitate.

În domeniul Relaţiilor de muncă

Au fost controlaţi 36 agenţi economici, fiind identificaţi 4 angajatori care utilizau muncă fără forme legale (muncă la negru) şi 4 persoane care munceau fără forme legale, sens în care au fost sancţionaţi cu amendă în sumă de 80.000 lei.

Au mai fost aplicate 12 sancţiuni contravenţionale – 3 amenzi, în valoare de 12.000 lei, şi 9 avertismente – pentru lipsa evidenţei sau evidenţierea incorectă a timpului de muncă, munca în zile de repaus săptămânal, date eronate în Revisal, stabilirea salariului sub nivelul valorii salariului minim brut garantat în plată etc.

În domeniul Securităţii şi sănătăţii în muncă

Au fost controlaţi 39 de angajatori, fiind constatate 60 de deficienţe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere.

Au fost sancţionaţi 38 agenţi economici, fiind aplicate 60 de amenzi, 3 în sumă de 21.000 lei şi 57 de avertismente.

Printre deficienţele constate se pot aminti: neîntocmire a fişelor de instruire pentru toţi lucrătorii, lipsa instruirii periodice suplimentare, lipsa instrucţiunilor proprii pentru toate locurile de muncă, neautorizarea punctelor de lucru pe linia SSM, lipsa semnalizării de securitate, neasigurarea păstrării libere permanente în hală a căilor de acces şi circulaţie etc.