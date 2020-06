Blocuri reabilitate termic în Baia Sprie

În orașul Baia Sprie, în această perioadă se fac lucrări de reabilitare termică la mai multe blocuri de locuințe, atât de apartamente, cât și de garsoniere. Eficientizarea energetică a imobilelor este realizată din fonduri europene nerambursabile, dar și din bani de la bugetul local.

Cei care beneficiază de programul primăriei trebuie să achite doar o mică parte din cheltuielile cu izolarea locuinței, restul fiind suportat din bugetul administrației publice locale.

„Avem două blocuri și încă o scară pe care reușim să le reabilităm în cadrul unui proiect POCU, pe finanțare europeană. De asemenea, noi avem în Baia Sprie un program anual, de 100.000 de euro, prin care acordăm finanțare, din bugetul lo­cal, pentru anveloparea de blocuri. Anul acesta reușim, pe lângă acel program, să facem reabilitarea și pe fonduri europene. Cei care nu au fost eligibili în proiect cu finanțare 100% din fonduri europene, au avut posibilitatea să se înscrie la reabilitare în programul nostru, și ne bucurăm că au făcut-o. Ei au trebuit să contribuie doar cu 20% din valoarea totală a lucrărilor, iar primăria a venit cu restul de 80%. Așa am reușit însă anveloparea unor scări întregi, lucru care are efect din punct de vedere tehnic, anveloparea făcându-se la toată scara, sau la tot blocul. Trebuie să recunosc că am dus muncă multă de lămurire și am mers din scară în scară, din apartament în apartament, încercând să convingem oamenii că trebuie să participe la acest proiect. În continuare, unde vom anvelopa din bugetul local scările sau blocurile, vom merge pe același principiu, adică întreaga scară, sau întreg blocul să fie reabilitate și nu apartamente individuale. Ne dorim să ajungem să avem toate blocurile din oraș anvelopate și cu un aspect plăcut”, a explicat Sebastian Alin Bîrda, primarul orașului Baia Sprie.