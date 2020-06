3 dosare penale

Joi, 18 iunie, poliţiştii maramureşeni au identificat 3 bărbaţi care au comis infracţiuni la regimul rutier.

În Baia Mare

În jurul orei 10, poliţiş­tii rutieri băimăreni, împreună cu specialiştii Registrului Auto Ro­mân, au oprit pentru verificări un autoturism, care circula pe B-dul Independenţei.

La volan se afla un bărbat, de 70 de ani, din Baia Sprie. Poliţiştii au constatat că numărul de înmatriculare al autoturismului pe care bărbatul l-a condus este fals.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat și cu număr fals de înmatriculare.

În Seini

La ora 16.45, în timp ce au efectuat o acțiune privind prevenirea şi combaterea faptelor ilicite ce se comit la regimul silvic, poliţiştii au oprit pentru control o autoutilitară, care circula pe strada Băii.

La volanul acesteia a fost identificat un bărbat, de 43 de ani, din Satu Mare.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică poliţiştii l-au testat cu aparatul etilotest, iar testul a indicat o alcoolemie de 0,89 mg/l, alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la Centrul Medical de Permanenţă Seini, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

În Fărcaşa

În jurul orei 17.40, poliţiştii au oprit pentru verificări un autoturism, condus pe raza localităţii Ardusat, la volanul căruia se afla un bărbat, de 59 de ani, din Satu Mare.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică poliţiştii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost condus la Centrul de Permanență Medicală Fărcașa unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge.

În cauză s-a întocmit dosar penal, iar poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvîrșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului.

Accident la nivel de trecere cu calea ferată în Tisa

Joi noaptea, în jurul orei 00.10, poliţiştii din Sarasău, au fost sesizaţi despre faptul că în localitatea Tisa, la intersecţie cu strada Tepliței, a avut loc o tamponare între un tren și o autoutilitară.

În urma verificărilor, s-a stabilit că locomotiva trenului, care circula din Sighetu Marmației spre Cluj-Napoca, a surprins și accidentat un TIR, încărcat cu material lemnos.

Autoutilitara a fost condusă de un bărbat, de 50 de ani, din Alba, care în timp ce a efectuat manevra de mers înapoi, nu s-a asigurat și nici nu a fost îndrumat de o altă persoană, rămânând blocat pe calea ferată.

În urma impactului autotrenul a fost răsturnat în faţa locomotivei. Nu au rezultat victime omenești, ci doar pagube materiale.

Poliţiştii au testat cu aparatul etilotest conducătorul autoutilitarei şi cei doi mecanici conductor ai locomotivei, rezultatul fiind „zero” pentru toți trei.