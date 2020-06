Norvegia, Germania și Polonia sunt adversarele României la Europene

Joi, la Viena, a avut loc tragerea la sorți a campionatului european feminin, care va avea loc la finalul acestui an (3-20 decembrie) în Danemarca și Norvegia. România va evolua în grupa D, alături de gazda Norvegia, și de Germania și Polonia.

Iată componența tuturor grupelor:

• Grupa A: Franța, Danemarca, Muntenegru, Slovenia.

• Grupa B: Rusia, Suedia, Spania, Cehia.

• Grupa C: Olanda, Ungaria, Serbia, Croația.

• Grupa D: România, Norvegia, Germania, ­Po­lonia.

PROGRAMUL ROMÂNIEI LA EURO 2020: 3 decembrie: România – Germania; 5 decembrie: Polonia – România; 7 decembrie: România – Norvegia.

Grupa D, din care face parte România, se cuplează cu grupa C din care fac parte Olanda, Ungaria, Serbia și Croația. Primele două clasate în noua grupă de 6 acced în semifinale.