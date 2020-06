Om rar, într-o lume deasă

Horile din repertoriul Grupului „Iza” din Hoteni le știu de când râurile curgeau dinspre vărsare spre izvoare, soarele răsărea de la apus, iar pruncii erau dezmierdați cu alint de cântec primenitor. Ion Pop, cel care a adus spiritul Izei pe Mara, a avut norocul să fie luminat de ochii unei privighetori. Vraja a fost atât de mare că nu s-a stins până în ziua de astăzi. Acolo, în Hoteni, și tăcerea cântă. În casa aceea de bârne, stau zidite vremurile unor oameni care și-au dus viața după scrierea Cerului și rânduiala pământului. De câte ori trec prin preajma ei năpădește în mine un timp de început, când mă purta tata pe la nunți să deprind, din vreme, cum îi obiceiul locului. După ce tata a dat gazdei darul de nuntă, o cană de făină și o uiagă de horincă, pe care le-a urcat în podul casei, socrul mare l-a poftit după masă. Eu, lângă el. Toată seara nu mi-am luat ochii de la miri și de la ceteraș. Colo, când se culcă găinile, am fost trimis acasă.

Și acum aud horile acelui timp. Așa că întâlnirea cu Ion Pop, sufletul Grupului “Iza,” nu a făcut altceva decât să-mi prelungească până astăzi atmosfera acelei nunți. De aceea mă regăsesc cu toată ființa în armonia repertoriului, în încăpățânarea de a nu se despărți de matcă. Deși lumea este grăbită, generațiile se perindă, alte gusturi și alt ton se întrevăd, Ion Pop a continuat să arate de unde venim. Această carte de identitate muzicală este o avere, pentru cine vrea să priceapă de ce Gutâiul fumegă pe vreme de ploaie, și-i luminos când soarele este sus, pe cer. Un recent interviu al lui Ion, din Formula AS, mi-a amintit de o profundă manifestare de etnografie și folclor, pe pajiștea curții din Hoteni, cu rol de amfiteatru academic. Așa am reîntâlnit-o aici pe scriitoarea Sânziana Pop, directorul publicației, care a rămas o consecventă susținătoare a valorilor Maramureșului. Explicarea lumii cântecului și a portului nobil maramureșean a fost făcută de Elise Stan și Speranța Rădulescu, personalități de mare pricepere în domeniu. Din școala savantului Mihai Pop, născut pe aceste meleaguri.

Cum să uit prezența, la acele colocvii, a celebrului violonist Sherban Lupu, fost ucenic al lui Yehudi Menuhin, unul dintre cei mai însemnați interpreți din lume ai lui George Enescu. A cântat în duet cu Ion Pop. Magnifică asociere. Și multe alte somități au stat în târnațul casei bătrânești. Cât ne lipsește acea lecție academică, pe viu, cu mare putere de iradiere! Mai ales în această vreme, când valorile muzicale profunde ale Maramureșului sunt în mare derută. Ion Pop, și încă câțiva, nu s-au depărtat de rădăcină. Cu toată modernizarea lumii, nu putem renunța la forța identitară. Iar muzica unui popor este cel mai convingător argument. Ion Pop se regăsește în fața celor tineri, care sunt interesați de folclorul tradițional. Este un motiv de speranță și încredere în transmiterea ștafetei. De la interpretare, la ascultare.

Ne spune celebrul interpret că greul pandemic este de a nu fi împreună cu oamenii. Pe acest fond, evocă șezătorile din bătrâni, pe care le-am prins și eu, cu tot farmecul și înțelepciunea lor. Care nu se mai întorc, deoarece s-au stins actorii lor. Au rămas sub formă de spectacol pe scenă. Mi-a atras atenția un gând cuceritor al lui Ion Pop. Crede că după nenorocirea care s-a abătut peste lume ne vom întoarce la cum era pe vremuri. La o viață mai simplă, cu nunți mult mai mici, făcute în curțile oamenilor, cu smerenie. Că prea multă fală am adunat în noi, prea vrem să arătăm cât suntem de tari, câți bani avem. Fiecare cu vioara lui. Deplânge stricarea Maramureșului prin construcții. Alte țări au știut să-și apere satele vechi. Dă ca pildă Cehia și Polonia, unde tradiția e sfântă. Și o spune un om care a umblat prin Europa, prin lume. De unde ne aduce și imaginea maramureșenilor harnici, care își văd de rostul lor. Cei care se întorc acasă, după ani de zile, nu-și uită spiritul gospodăresc. Într-un fel, poate reînvia îndemnul de ajutor între oameni.

Ca atunci când făceau clacă, munceau, râdeau, cântau la sfârșitul zilei, beau un pahar de horincă și îmbucau ceva. Nu luau bani niciodată. Am prins acele vremuri, o parte din casa părintească tata a făcut-o cu clacă. Se recomandă ca fiind un om simplu, care vorbește din ceea ce vede, ce știe despre trecut și observă în prezent. Mai vede și lucruri bune. Cum ar fi organizarea, în pandemie, a micilor producători din Maramureș, care au știut să se facă știuți pe Internet cu produsele lor. Că la el în casa de lemn, lângă vioara veche stă calculatorul. Un crez constant al lui Ion Pop este încrederea în oameni. Nu mințim, dar nu ne place să fim mințiți. Cum va fi ziua de mâine? Crede că virusul acesta ne-a mai oprit din alergat, abia acum am observat că sufletul ne rămăsese înapoi, nu era cu noi. Poate ne refacem trupește și sufletește fiecare dintre noi, apoi refacem și satul, orașul, țara, lumea asta.

Pentru mine rămâne legendară călătoria muzicii maramureșene a Grupului „Iza” spre spiritul Greciei antice în spectacolul „Electra”, după un scenariu dramatic al regizorului Mihai Mănuțiu. Alături de Ion duc faima Grupului: Anuța, Voichița, Ioachim, Grigore. Ion Pop rămâne fermentul. Este un om rar, într-o lume deasă. Că la dor și la supărare, trebe om cu minte mare.