Astăzi, începe bacalaureatul!

4.018 absolvenți de liceu sunt așteptați, începând de astăzi, în cele 27 de centre de examen de pe raza județului Maramureș, pentru a participa la probele scrise ale examenului național de bacalaureat. La fel ca în cazul Evaluării Naționale, examenul maturității se desfășoară în condiții deosebite generate de contextul epidemiologic.

Candidații trebuie să treacă, mai întâi, de triajul epidemiologic înainte de a ajunge în clase, unde vor purta mască. Ministerul Educației a anunțat că tuturor elevilor li se va lua temperatura, iar cei care au mai mult de 37,3 grade, chiar și după trei măsurători, vor fi trimiși acasă. Accesul candidaților în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. Absolvenții de liceu nu au voie să intre în sala de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe și orice alte elemente asemănătoare. Elevii sunt obligați să lase toate aceste obiecte în sala de depozitare, care este stabilită de comisia de bacalaureat. Sălile de examen vor fi supravegheate cu camere video și audio, la fel și sălile în care se descarcă și se multiplică subiectele. Subiectele de la bacalaureat 2020 nu vor cuprinde materia care ar fi trebuit predată pe semestrul al II-lea al acestui an școlar. Elevii vor putea părăsi sala de examen doar după o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor. Timpul efectiv de lucru va fi de trei ore. Prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2020 începe astăzi, 22 iunie, cu prima proba scrisă, la limba și literatura română. Proba la limba și literatura maternă este programată mâine, marți, 23 iunie, iar proba obligatorie a profilului – miercuri, 24 iunie. Ultima probă scrisă – cea la alegere a profilului și specializării – se va desfășura joi, 25 iunie.

Toate pregătirile pentru sesiunea iunie-iulie a bacalaureatului din acest an s-au făcut cu respectarea noilor metodologii și proceduri, prioritatea numărul unu fiind sănătatea elevilor și a profesorilor din fiecare centru de examen. „În centrul de la colegiul nostru, am pregătit 31 de săli, din care 25 de săli de examen, în care vor intra câte 10 elevi și 1-2 profesori asistenți, așezați la distanța de doi metri recomandată de normele DSP. Avem și o sală de rezervă, cu o capacitate de 9 elevi și un profesor asistent. Întreaga instituție este pregătită, cu respectarea tuturor exigențelor în vigoare, cu circuite de intrare, deplasare și ieșire, sens în care am elaborat o procedură pe care o punem la dispoziția comisiei de bacalaureat. Elevii și profesorii vor primi măști de protecție atât la intrarea, cât și la ieșirea din școală, sunt puse la dispoziție în fiecare sală de clasă, pe coridoare și la toalete dozatoare cu substanțe pentru igiena mâinilor, iar la intrare și ieșire, preșuri cu substanțe dezinfectante”, declară prof. Rodica Mone, directorul adjunct al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Baia Mare. Tot în centrul de examen de la acest colegiu, vor fi prezente trei cadre medicale, care vor face triajul tuturor persoanelor care vor intra în instituție, vor asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării examenelor și vor semnala președintelui comisiei de bacalaureat orice situație suspectă: temperatura peste 37,3 grade Celsius, simptome sau o stare de sănătate precară. „Zilnic se face dezinfecția tuturor spațiilor din centrele de examene, în sistem nebulizare ULV cu biocid grupa 1/tip 2, prin grija Primăriei Baia Mare, iar instituția asigură igienizarea zilnică, înainte de probe și la încheierea întregii activități. În contextul în care toți suntem îngrijorați din pricina infectării și răspândirii COVID-19, facem eforturi pentru a le asigura tuturor, elevi și profesori deopotrivă, un mediu sigur, în care să-și poată desfășura optim activitatea, pentru ca acest examen al maturității tinerilor să fie un succes”, mai punctează prof. Rodica Mone, directorul adjunct al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Baia Mare.