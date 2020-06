„Drumul Nordului” • Primii 40 de km, asfaltați în acest an

Șeful administrației județene, Gabriel Zetea, a avut o întâlnire cu noul șef de șantier la „Drumul Nordului”, Alexandru Achim, și alături de supervizorul lucrărilor și echipa de proiect din Consiliul Județean au stabilit, din nou, prioritățile pentru perioada imediat următoare:

„Odată cu terminarea ploilor care au întârziat foarte mult lucrările am responsabilitatea și pot să garantez, în numele constructorului, că în acest an vom finaliza 40 de km la nivel de asfalt. Primele tronsoane care vor fi finalizate în anul 2020 vor fi drumurile județene 108 D, 108 A și 193, ceea ce înseamnă că vom avea asfalt continuu de la intrarea din județul Sălaj înspre Ariniș, Rodina, Gârdani, Fărcașa, Ardusat, până la ieșirea înspre județul Satu Mare. Tronsonul care cuprinde podul peste Someș la Ardusat, precum și legătura Ardusat – Hideaga vor fi finalizate abia anul viitor. Am înțeles și punctul de vedere al constructorului vis-à-vis de problemele întâmpinate în șantier cu subantreprenorii, cu aprovizionarea cu stocurile de materiale necesare șantierului, cu ploile care au întârziat foarte mult ritmul lucrărilor, dar și antreprenorul trebuie să înțeleagă că avem un contract, execuție de lucrări, care presupun un trafic continuu. Asta înseamnă că are obligația de a asigura condiții de trafic în siguranță pentru maramureșeni”, a precizat Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.