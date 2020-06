Centrul Cultural Maramureş, modernizat cu peste 72 milioane lei

În urmă cu doi ani, Casa Tineretului din Baia Mare a trecut în domeniul public al judeţului, timp în care reprezentanţii Consiliului Judeţean Maramureş au finalizat indicatorii tehnico-economici ai proiectului. S-a aprobat, în anul 2019, ca denumirea acestei clădiri emblematice a Maramureşului să fie „Centrul Cultural Maramureş”.

Vineri, 26 iunie 2020, preşedintele CJ Maramureş, Gabriel Zetea, a semnat solicitarea transmisă către Compania Naţională de Investiţii privind includerea în Programul naţional de interes public sau social, subprogramul „Aşezăminte culturale” a proiectului de investiţii ”Reabilitarea şi modernizarea Centrului Cultural Maramureş”. Valoarea estimată a obiectivului de investiţii este de 2.164.477,91 lei plus TVA pentru proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, iar valoarea estimată a lucrărilor este de 72.149.290,44 lei cu TVA, investiţia având trei componente majore: reabilitare şi modernizare Corp A, Corp B şi amenajări exterioare.

Prin reabilitarea Centrului Cultural Maramureş se intenţionează realizarea unui ansamblu modern cu destinaţie pentru cultură. Aici vor avea loc multiple activităţi în domeniul cultural, de educaţie permanentă, de utilitate publică. Se doreşte organizarea spectacolelor, realizarea de încăperi pentru cercurile de studii sau activităţi practice, înfiinţarea unei biblioteci, a unor săli de cursuri şi conferinţe, spaţii de expoziţie, săli de gimnastică, zonă tehnică etc. Se are în vedere implicarea unor instituţii aflate în subordinea CJ Maramureş: Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş. (o.m.)