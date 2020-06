Mai multe șantiere deschise în Remetea Chioarului

În comuna Remetea Chioarului se lucrează în acest moment la mai multe proiecte de investiții care asigură condiții mai bune localnicilor. Concret, este vorba despre lucrările prin care sunt realizate rețelele de utilități, însă și de cele prin care sunt modernizate și extinse drumurile din comună.

De aceea în această vară, pe raza comunei sunt deschise mai multe șantiere: ”Suntem în plină reabilitare a rețelelor stradale, a alimentării cu apă, canalizare. Tocmai am reușit să finalizăm un tronson de peste 3 km de ulițe. De asemenea, am introdus apă potabilă în 3 localități: Posta, Remecioara, iar anul acesta am finalizat localitatea Berchezoaia”, a spus Călin Ovidiu Petrică, primarul din Remetea Chioarului. Toate cele 5 sate care compun comuna beneficiază de apă potabilă. În ceea ce privește rețelele de drumuri, o parte sunt deja în reabilitare, restul urmând să intre în lucru. Un alt proiect important pentru centrul de comună este acum în faza de licitație publică: ”În circa 2 săptămâni sperăm să semnăm și un contract de execuție, ca mai apoi să începem efectiv lucrările de canalizare în localitatea Remetea Chioarului”, a conchis primarul.