Cu alcoolemie la volan

În Ieud…

Marţi, la ora 22, în localitatea Ieud, poliţiştii din Bogdan Vodă au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat, de 55 de ani, din localitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Centrul de Permanenţă Dragomirești, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză se desfășoară cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

… şi Sighetu Marmaţiei

Poliţiştii au oprit, marţi noaptea, la ora 00.30, un autoturism condus pe strada Piaţa 1 Decembrie 1918.

La volan a fost identificat un tânăr, de 32 de ani din municipiu, care emana halenă alcoolică. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la Spitalul din Sighetu Marmaţiei, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Numere provizorii expirate

Poliţiştii din Seini şi Tăuții-Măgherăuș au oprit, în Săbişa, un autoturism condus de un bărbat, de 40 de ani.

În urma verificării documentelor, poliţiştii au constatat că numerele provizorii aplicate pe autoturismul condus de acesta sunt expirate.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

Acţiune împotriva vitezomanilor în Borşa

Marţi, între orele 08.30-11-30, poliţiştii din Borşa au desfăşurat o acţiune pentru depistarea în trafic a persoanelor care nu respectă viteza legală de deplasare pe drumurile publice.

Pe parcursul celor 3 ore, poliţiştii au verificat mai multe persoane şi au constatat 11 contravenţii. Valoarea amenzilor a fost de 8.700 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus reţinerea a două permise de conducere.