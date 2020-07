Victoria Petrenciuc – trofeul festivalului „Cununița din Murgeni”

În localitatea Murgeni, județul Vaslui, a avut loc Festivalul-concurs online, regional și interjudețean, de muzică populară-vocală pentru elevi „Cununița din Murgeni – ziua cântecului popular”.

Manifestarea artistică face parte din proiectul educațional “Să ne descoperim prin artă şi cultură”, derulat la Școala Gimnazială „Emil Juvara” – Sărăteni, oraș Murgeni, la care s-au înscris 227 de copii.

În acest an, TROFEUL festivalului a fost obținut de Petrenciuc Victoria Maria, din localitatea Lăpuș, pregătită de 3 ani de profesorii Adela Șanta Both, Ana Maria Gherghel şi Marcel Both.