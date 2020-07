Alergologii din România și din întreaga lume atrag atenția asupra diferențelor și asemănărilor dintre simptomele COVID-19 și ale alergiilor respiratorii, mai ales acum, în perioada în care pacienții alergici sunt extrem de simptomatici.

„Alergie la pandemie” este campania pe care Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică a demarat-o pentru a informa corect asupra simptomelor caracteristice alergiilor respiratorii din această perioadă. Un strănut care primea un politicos „sănătate!” atrage imediat atenția celor din jur. Tusea care îl poate însoți declanșează panică… Dacă are noul coronavirus? Dacă sunt în pericol? Săptămâna 28 iunie – 4 iulie este considerată ca fiind Săptămâna Mondială a Alergiei. Tema din acest an este una de actualitate: îngrijirea alergiilor nu trebuie să înceteze din cauza COVID-19.

Societatea Română de Alergologie și Imu­nologie Clinică a decis să informeze corect publicul larg asupra simptomelor și semnelor alergiilor. Acestea două au numitori comuni, dar și elemente de diferențiere. Febra și pierderea mirosului reprezintă un semn că nu este vorba de alergie. În timp ce persoana alergică se teme să lase simptomele să se manifeste pentru a nu fi blamată, ceilalți se tem de contagiozitate. Cele două se aseamănă: tusea, secrețiile nazale și durerile de cap pot apărea în ambele situații. Însă febra peste 38 de grade C, durerile musculare, pierderea mirosului, alterarea stării generale, oboseala sunt simp­tome care aparțin COVID-19. Pe de altă parte, dacă strănutăm, ne mănâncă ochii și nasul, dacă avem probleme de respirație, mai ales când ieșim în parc, nu înseamnă că ne-am întâlnit cu virusul. Poate fi o alergie.