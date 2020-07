La AIST, proiecte sub umbrela comună a dezvoltării personale

Echipa American International School of Transylvania (AIST) aduce în atenție proiecte puse în scenă de echipa de voluntari în ultimele zece luni.

„Ultimele patru proiecte propuse și implementate de către tinerii noștri colegi entuziaști se pot clasifica sub umbrela comună a dezvoltării personale. Știm cu toții cât de important este să ne adaptăm mereu la situațiile noi, să fim gata oricând de acțiune și, mai ales, să ne cunoaștem suficient de bine pentru a ști la ce putem face față ușor și unde trebuie să depunem mai multe eforturi. Pornind de la această premiză, cele patru proiecte au încercat să exploreze fiecare câte o altă dimensiune ținând de dezvoltarea personală, astfel încât participanții (dintre care unii s-au înscris la mai multe activități) să poată să-și descopere punctele tari”, anunță echipa AIST. Astfel, Diana a organizat și susținut work­shopul de Creative Writing. Maria le-a vorbit adolescenților și tinerilor despre ce înseamnă voluntariatul și ce oportunități sunt disponibile după împlinirea vârstei de 18 ani, atât în țară cât și în restul Uniunii Europene. Aistė a avut o abordare mai pragmatică și a ales un workshop pe tema micro-managementului. Hanna s-a axat pe bună-starea mentală și a avut câteva întâlniri pe teme precum anxietatea, prietenia, depresia, acceptarea etc. Aceste activități au fost oferite în cadrul proiectului „Democratic Values @ Work – Hand in Hand for Europe”, implementat de către AIST și finanțat prin Programul Corpul European de Solidaritate al Uniunii Europene, cu sprijinul Universal Alloy Corporation Europe.