Revista Semnal nr. 2, Săliștea de Sus

Revista anuală a Centrului de Cercetări „Cultură și Civilizație Românească” din Maramureș a ajuns la numărul 2 (8)/ 2019 și este dedicată centenarului Marii Uniri a românilor.

Apare sub egida Academiei Române, cu sprijinul financiar al Consiliului local și al Primăriei orașului Săliștea de Sus. Academicianul Alexandru Surdu scrie despre Sfânta Duminică la Mănăstirea din Dragomirești, despre Marmația și Maramureș, rămas după Marea Unire, acest ținut de azi fiind o mică parte din Marmația Vestică cu Sighetul Marmației la Centru. Revista are 148 de pagini fiind obligat să redau foarte succint datele din cuprinsul acestui număr. Simion Iuga, redactorul șef al publicației, scrie despre participarea României la Conferința de pace de la Paris, 1919, despre Tratatul de pace încheiat cu Germania, Austria, Bulgaria. Gheorghe Pârja îl evocă pe Vasile Stoica, unionistul din America pentru cauza românească, diplomatul făcând parte din delegația plecată peste ocean, alături de Vasile Lucaciu și Ioan Moța, să organizeze diaspora românească. Ilie Gherheș îl are în obiectiv pe doctorul în drept Gavrilă Iuga (1880 – 1940) și lupta acestuia pentru păstrarea granițelor Maramureșului voievodal. Este pilduitor Memorialul informator din 9 dec 1919 adresat de dr. Gavrilă Iuga, deputat în Parlamentul României lui Alexandru Vaida Voevod, prim-ministru al României. În toamna anului 2019, pe vârful Gruiului, s-a înălțat o cruce de 18,5 metri prin strădania primarului Ștefan Iuga și a Consiliului local, binecuvântată de Episcopul Iustin. Nicolae Iuga scrie despre cercetarea de teren a Maramureșului de către Tache Papahagi (1892 -1977) și Mihai Pop (1907 – 2000), finalizând eseul cu analiza hermeneuticii fenomenologice intemeiată de Edmund Husserl (1859 – 1938). Dr. Anamaria Iuga, de la Muzeul Naţional al Ţăranului Român, se interesează despre săliștenii aflați departe de casă, în Spania. Gavril Ciuban ne oferă secvențe culturale din Nord : despre cenaclul literar-artistic Andrei Mureșanu din Vișeul de Sus. Se consemnează comemorarea atât a acad. Ionel Vlad la Mănăstirea Dragomirești, cât și a Liviei Piso Filipașcu, urmașa celebrului istoric dr. Alexandru Filipașcu.

Ștefan Jurcă