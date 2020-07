Trupă din Baia Mare, la Festivalul Național de Teatru Tânăr

Pentru al cincilea an consecutiv, o trupă de teatru a asociației culturale „Artspot” Baia Mare este selectată pentru a participa la Festivalul Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis. Pentru ediția din 2020, festivalul va lua o formă nouă, adaptată măsurilor de siguranță în vigoare și se va desfășura, într-un format concentrat, în intervalul 5-9 august, în orașele trupelor selectate.

„În cei cinci ani și jumătate de când existăm, am creat mai multe trupe de teatru de liceeni cu care am făcut spectacole ce s-au jucat la Teatrul din Baia Mare, în țară la festivaluri pentru liceeni – Histroniada Cluj, Ideo Ideis Alexandria, Aplauze Constanța, ID fest Bacău etc. – și, uneori, chiar și la festivaluri de profesioniști (Teen-Fest Excelsior București), Festivalul de Teatru Piatra Neamț și, de nu venea pandemia, am fi avut onoarea să jucăm un spectacol în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu). În ultimii 2-3 ani, câțiva din tinerii din trupele noastre au făcut pasul către universități de teatru marcante în România (patru tineri au mers la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj și trei la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București) și chiar în Europa (un tânăr a fost admis la University for Creative Arts Londra, secția Regie Film)”, a punctat actorul Dragoș Călin, coordonatorul „The Snoop”, trupa selectată la festivalul Ideo Ideis.

În acest an, Festivalul Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis se va desfășura, între 5 și 9 august, în următoarele orașe: Alexandria, Baia Mare, Botoșani, București, Buzău, Câmpina, Ro­man, Sibiu și Timișoara. În fiecare oraș, va fi trimisă câte o echipă formată din doi traineri și un mentor. „Artspot” este o asociație culturală care dezvoltă arta teatrală în rândul tinerilor. Organizează spectacole de teatru cu liceeni, elevi de gimnaziu și școală primară care se joacă în Baia Mare și cu care călătoresc la festivaluri din alte orașe. De trei ani, una din trupele asociației are ca „părinte adoptiv” Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, iar o altă trupă a intrat sub egida Colegiului Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare.