Se înfiinţează un cabinet medical şcolar în Seini

Gabriela Tulbure, edilul din Seini, a solicitat Guvernului, în teleconferința la care a participat la începutul lunii, înființarea unui cabinet medical școlar la liceul din oraș: ”Am participat la teleconferința care a avut loc la Palatul Victoria cu Guvernul României. Tema discuției a fost pregătirea anului școlar 2020-2021. Având în vedere pandemia Covid-19, îmi doresc să avem un cabinet medical școlar. Unitatea de învățământ are 1.268 de elevi și consider că în situația actuală avem mare nevoie de acest cabinet. Am intervenit în direct pentru soluționarea acestei probleme și a modului alternativ în care se dorește organizarea anului școlar următor. Autoritatea locală pe care o reprezint a fost întodeauna într-o bună colaborare și a asigurat suport financiar învățământului seinean”.