În Bârsana • Fermierii cu subvenții APIA, așteptați la primărie

Toți fermierii din comuna Bârsana, care au solicitat subvenții APIA în acest an, sunt așteptați la sediul primăriei, sau la școala din satul Nănești, după caz, pentru a semna cererile, lucru fără de care nu vor putea intra în posesia banilor.

De asemenea, fiecare solicitant trebuie să aibă asupra lui documentele necesare pentru dosar: „Vă informăm faptul că fermierii care au solicitat anul acesta subvenții de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este necesar să se prezinte la sediul Primăriei comunei Bârsana (cei cu domiciliul în sat Bârsana) și la Școala Nănești (cei cu domiciliu în sat Nănești), pentru semnarea cererilor, unde vor fi prezenți funcționarii centrului local APIA Sighetu Marmației. Programul este după cum urmează: în 19 și 20 iulie 2020 – sat Bârsana; în 21 iulie 2020 – sat Nănești, începând cu ora 9. Documentele prezentate de fermieri trebuie să fie următoarele: copie C.I. /B.I.; cont bancar din 2020; copie acte firmă (PFA, II, IF, SRL etc) – dacă este cazul; împuternicire notar plus copie C.I. persoană împuternicită – dacă este cazul; copie curs / atestat / formare / instruire, pentru M10 agromediu și/sau M11 ecologie – dacă se impune. Fermierii care dețin animale trebuie să aibă adeverința de la medicul veterinar, semnată în original”, a precizat Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana.