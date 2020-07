Lansare de carte • „Adrian Păunescu, fiul Basarabiei”

În vremuri ciudate, când ne putem întâlni, noi, oamenii, după reguli pandemice, adică cu cât mai puțini, cu atât mai bine, Biblioteca județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, prin neobositul ei director, dr. Teodor Ardelean, a organizat o lansare de carte de ținut minte.

Este vorba despre albumul „Adrian Păunescu, fiul Basarabiei”, alcătuit de domnul Mircea Cosma, născut pe meleaguri băimărene. După ce s-a asigurat că regulile pandemiei sunt respectate, domnul Ardelean, în stilul lui inconfundabil, a făcut prezentarea autorului și osteneala lui de a ne prezenta o față mai puțin cunoscută din biografia poetului, jurnalistului și omului politic Adrian Păunescu.

Câți dintre dumneavoastră știați că vulcanicul personaj, care și-a marcat epoca, s-a născut în Basarabia? Da, acolo a văzut lumina zilei, pe 2o iulie 1943, în satul Copăceni, raionul Sângerei. La numai un an, purtat în brațe de mama Floarea, a urcat în primul tren și a trecut Prutul în România, fugind din fața tancurilor sovietice. În țară a avut destinul pe care mulți îl știm, dar obsesia lui a rămas locul nașterii, Basarabia. Albumul este o cronică, în cuvinte și imagini, despre efortul Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru (director executiv Mircea Cosma) pentru refacerea Casei memoriale „Adrian Păunescu”, din Copăceni. Sunt relatate toate demersurile făcute, în țară și dincolo de Prut, pentru achiziția casei în care s-a născut poetul, care era o ruină, apoi lucrările de reabilitare și amenajare, așa că fapta s-a împlinit. Apoi Gimnaziul din Copăceni a primit numele lui Adrian Păunescu. Din 1 septembrie 2013. Apoi în decembrie, același an, s-a dezvelit bustul poetului în fața instituției de învățământ. Aici se desfășoară și Festivalul de muzică și poezie „Galbenă Gutuie.”

Este reprodus și discursul lui Păunescu la primirea în Academia de Științe a Moldovei. Academicianul Gheorghe Duca, președintele acestui for științific, motivează acordarea titlului „marelui scriitor pentru promovarea limbii, literaturii și culturii române în Republica Moldova.” Albumul este bogat ilustrat cu imagini de la evenimentele de dincolo de Prut, în care sunt marii scriitori ai Basarabiei, de la Grigore Vieru până la Nicolae Dabija, părtași la destinul românesc al Basarabiei. În care vocea lui Adrian Păunescu s-a auzit ca puternică conștiință națională. Versurile antologate sunt elocvente.

O carte care depune mărturie despre destinul unui intelectual român, pentru care Prutul unește, nu desparte. Deși regula pandemică nu a înlesnit o participare largă, evenimentul, întâmplat luni, 6 iulie, rămâne remarcabil. Domnului Mircea Cosma, laude pentru această filă mai puțin cunoscută, dar extrem de importantă, din biografia păunesciană. Domnului Ardelean, mulțumiri. De altfel, i s-a înmânat placheta cu Casa memorială „Adrian Păunescu” și Diploma de Excelență.