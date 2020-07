Voluntariat în Malta

Până în 30 august, tinerii din Maramureș cu vârste între 18 și 30 de ani pot aplica pentru proiectul „Investing in Volunteers” care va găzdui, între 2020 și 2021, în Malta, 14 voluntari de la șase organizații europene diferite.

Voluntarii vor contribui la construirea dimensiunii internaționale a organizației și la consolidarea parteneriatelor pe care aceasta le are deja cu alte organizații pe plan local. Pentru înscriere, cei interesați pot trimite un email în engleză cu subiectul „ESC in Malta”, la adresa remus@t4uth.ro. Acest email trebuie să conțină un CV și răspunsul la întrebarea „Why do you think you are suited for this project?”, în engleză. Candidatul selectat va fi contactat telefonic pentru a confirma participarea la proiect. Va urma un interviu Skype/Zoom/Messanger cu coordonatorul de proiect și cu reprezentantul asociației de trimitere.