Începe vânzarea online a biletelor pentru festivalul George Enescu

Marţi, 14 iulie, la ora 12, începe vânzarea biletelor şi a abonamentelor pentru vizionarea online a concertelor şi recitalurilor care vor fi organizate în cadrul ediţiei din acest an a concursului internațional ”George Enescu”, urmând ca în luna august organizatorii să decidă împreună cu autorităţile dacă va fi permis şi accesul publicului în sala Ateneului Român.

Achiziţia biletelor şi a abonamentelor se va face de pe site-ul festivalenescu.ro, prin intermediul platformei Eventim, sau direct de pe site-ul Eventim. Un bilet sau un abonament cumpărat va oferi spectatorului posibilitatea de a da acces la concerte unui număr de trei IP-uri diferite. Elevii, studenţii şi profesorii de la şcolile, liceele şi universităţile de muzică vor avea acces gratuit, pe baza unui mecanism care va fi anunţat ulterior. Ediţia din acest an a concursului este programată să aibă loc între 29 august şi 20 septembrie. Concursul are patru secţiuni – vioară, violoncel, pian şi compoziţie -, iar standardele internaţionale după care este organizat îl poziţionează în vârful ierarhiei evenimentelor de gen desfăşurate în peisajul muzicii clasice din România. Ediţia din acest an are programate 28 de concerte şi recitaluri deschise publicului larg.