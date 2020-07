Pensiile românilor se vor majora cu 10%

Propunere pentru 2020

Mărirea pensiilor a fost pusă sub semnul întrebării o lungă perioadă de timp, însă ministrul finanţelor Florin Cîțu a declarat că pensiile vor fi majorate cu 10% în acest an.

„Este o propunere pe care o facem noi în contextul acesta, cu criză la nivel global, cu deficit de 24% în SUA, economii care se prăbușesc cu 11 procente în toate Europa, șomaj în creștere. În tot acest context noi venim și facem un efort uriaș pentru a crește, totuși, pensiile în acest an cu cât se poate. Riscurile sunt foarte mari, e foarte ușor să cădem, să pierdem tot ce am construit” – a spus Cîțu.