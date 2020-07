Băimăreanul Lucas Tohătan, încă două sezoane la BC CSU Sibiu

BC CSU Sibiu și-a asigurat serviciile unuia dintre cei mai de perspectivă tineri baschetbaliști români. După ce, în urmă cu două sezoane, Lucas Tohătan s-a alăturat angrenajului echipei sibiene, sportivul băimărean a mizat pe continuitate și va evolua în tricoul galben-albastru, mai departe.

Băimăreanul Lucas Tohătan, component de bază al lotului național al României, a avut evoluții bune, de-a lungul sezonului recent încheiat în tricoul BC CSU Sibiu. Numărul 4 al echipei noastre a avut medii de 7,1 puncte și 2,7 assist-uri, în 19 meciuri jucate (21,23 de min). Decizia staff-ului tehnic de a apela, în continuare, la serviciile lui, a venit, așadar, firesc.

„Lucas a devenit unul dintre cei mai importanți jucători români din campionat, jucând nu datorită regulii de U23, ci datorită nivelului la care se pregătește și randamentului pe care îl are în jocuri. Era prioritatea numărul 1 pentru mine și mă bucur că a ales continuitatea. Sunt convins că alături de ceilalți jucători români care se află sub contract cu CSU Sibiu va face un sezon foarte bun”, a spus antrenorul BC CSU Sibiu, Dan Fleșeriu.

„În primul rând, vreau să mulțumesc echipei BC CSU Sibiu pentru șansa și încrederea oferite. Sunt foarte fericit că mă voi întoarce la Sibiu unde, cu multă muncă, sper să ajungem, din nou, să jucăm o finală. Sunt încrezător pentru anul următor și am să mă dedic echipei cum știu eu mai bine! Aștept cu nerăbdare să mă reîntâlnesc cu fanii și cu atmosfera minunată de la meciurile noastre. Hai CSU!”, a declarat Lucas Tohătan pentru site-ul clubului sibian.

Lucas Tohătan este băimărean la origine şi a început baschetul la juniorii lui BC Olimpic Baia Mare. Baschetbalistul în vârstă de 23 de ani a debutat la seniori în 2016, sub culorile clubului BC Olimpic, iar după desfiinţarea acestuia a trecut în curtea celor de la SCM Timişoara. A jucat în Banat doar un sezon, după care s-a mutat la BC CSU Sibiu, grupare pentru care a jucat în ultimele două stagiuni. În palmaresul lui, Lucas Tohătan are un titlu de vicecampion naţional cu sibienii şi o Cupă a României, ambele cucerite în sezonul 2018-2019.