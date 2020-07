Ionel Bogdan: Planul de relansare economică devine realitate chiar din această vară

Guvernul a început deja să pună în aplicare măsurile prevăzute în Planul de relansare economică, accentul fiind pus pe investițiile masive și pe crearea de noi locuri de muncă.

Programul național de sprijinire a antreprenoriatului studențesc, care vizează crearea a 4.500 locuri de muncă în start-up-uri studențești, a intrat în linie dreaptă. Studenții care își doresc să fie antreprenori și să pună pe picioare propria afacere, pot depune proiecte începând din 15 iulie 2020. Vor fi acordate granturi în valoare minimă de 40.000 euro pentru 2 noi locuri de muncă create și granturi până la 100.000 euro pentru 5 locuri noi de muncă. Programul prevede și burse sociale de 650 lei pe lună în perioada în care studenții se formează în deprinderea abilităților antreprenoriale și apoi, timp de un an, se acordă 2.250 lei pe lună pentru fiecare loc de muncă creat în noul start-up propus.

Alte vești bune vin pentru marile companii, care au sute și mii de angajați. Acestea vor beneficia de un program similar cu IMM Invest (care a ajuns deja la 10 mld. lei). În plus, pentru sectorul întreprinderilor mici, urmează să înceapă programul IMM Leasing care așteaptă avizul Consiliului Legislativ pentru a deveni realitate. IMM-urile vor putea apela la soluția finanțării achizițiilor de echipamente IT și utilaje prin intermediul societă­ților financiare non-bancare, avansul va fi 0, iar valoarea maximă a finanțării – de 5 milioane lei de beneficiar.

Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș și secretar de stat în Cancelaria Prim-ministrului afirmă că: ,,Planul de relansare economică devine realitate încă din această vară. Așa cum am promis, punem în practică măsurile din programul asumat, susținem dezvoltarea tinerilor antreprenori și susținem în continuare investițiile și dezvoltarea companiilor. Îi încurajez pe studenții maramureșeni care își doresc să înceapă o afacere să apeleze la programul lansat de guvern, pentru că avem nevoie și în județul nostru de afaceri noi, de noi locuri de muncă și de dezvoltare. Investițiile înseamnă creștere economică, înseamnă locuri de muncă și desigur reprezintă cea mai bună soluție pentru criza economică globală apărută pe fondul pandemiei de coronavirus.”

I.N.