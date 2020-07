„Trebuie să ne dezvoltăm economic, să revitalizăm turismul rural”

Vlad Emanuel Duruș luptă pentru Maramureș

Reporter: Sunteți aproape de încheierea mandatului de deputat. Cum e să fii parlamentar de opoziție?

Vlad Duruș: Pentru cine urmărește fenomenul politic, un parlamentar de opoziție poate fi recunoscut ca un bun parlamentar dacă e activ și știe să se și promoveze. Altfel, de multe ori auzim despre parlamentari că n-au făcut nimic. Lumea vrea lucruri palpabile și acestea le găsește la el în comunitate, unde se fac lucruri care îi schimbă viața. Legile au caracter general și de multe ori personajele populiste devin mult mai cunoscute în Parlament decât un parlamentar ca mine, de exemplu, care lucrează temeinic în comisii și pe modificări de substanță ale legilor.

R: Ce neîmpliniri aveți din acești ani?

VD: Mare parte din mandatul meu s-a scurs în perioada în care a func­ționat majoritatea PSD-ALDE-UDMR. Practic, toate propunerile de dezvoltare a județului Maramureș, dar și cele ce țin de temele din Justiție au fost respinse de fiecare dată de acest trio toxic.

R: Astăzi nu mai are nimeni majoritate politică în Parlament. E mai bine sau, dimpotrivă, e haos?

VD: În ultima perioadă, mai mulți parlamentari au migrat din PSD și din ALDE și nu mai pu­tem spune că există o ma­joritate clară, dar PSD conduce în continuare Parlamentul. Ciolacu e președinte în Camera Deputaților, iar la Senat PSD încă are majoritate. Marea problemă este că PSD votează legi pe care nu le poți aplica. Chiar și pentru perioada următoare au propuneri de mă­riri ale diverselor cheltuieli care nu se pot implementa. Câștigă ei imagine, dar omul simplu nu beneficiază de drepturi în plus…

R: Ați ales o candidatură pentru Consiliul Județean. Ce șanse vedeți în acest sens?

VD: Șanse bune. PSD a demonstrat în toți acești ani că nu merită să mai conducă Maramureșul. Peste o jumătate de milion de maramureșeni au dreptul la o conducere decentă, necontaminată de administrația baronilor. Nu cred că PSD mai poate câștiga, cu atât mai mult cu cât în toți acești ani nu au fost realizate proiecte de anvergură. Să ne înțelegem — reparațiile la drumuri și la diverse clădiri nu le putem trece la realizări. Acestea sunt proiecte „standard”, care intră în atribuțiile obișnuite ale unei administrații.

Noi avem nevoie de o relansare economică în județ și de a aduce toate serviciile publice la un nivel de calitate superior. Trebuie să ne dezvoltăm economic, să revitalizăm turismul rural și economia locală, să susținem activ producătorii locali și fermierii care produc în sistem de fermă de familie. Sunt multe de făcut și în extinderile de utilități, canalizare, gaz.

R: Cum îi veți convinge pe maramureșeni? De ce Vlad Duruș?

VD: Eu am un program clar și o echipă care e dedicată interesului public. Avem persoane oneste și avem profesioniști care au venit alături de noi nu pentru a obține funcții, ci pentru că vor să facă, în sfârșit, ceva bun pentru comunitatea din care se trag.

Consiliul Județean și celelalte instituții subordonate nu se vor umple de USR-iști, așa cum au procedat PNL și PSD. Aceste două partide înțeleg administrația într-un singur fel: îi schimbăm pe-ai lor cu ai noștri. Eu și USR vrem să avem oameni școliți și competenți pe funcțiile cu responsabilitate în domeniul serviciilor dedicate cetățenilor. Cine își face treaba în mod responsabil și serios, e foarte bun acolo unde e.

R: Nu aveți primari. Considerați asta un handicap?

VD: Da. Alegerile locale sunt complicate. Avem comunități mici, oamenii se știu între ei și există legături vechi între partidele vechi. Din păcate, în cele mai multe cazuri, actualii primari sunt mici baroni locali, care controlează tot ce se întâmplă în comună. Au angajați dependenți de ei, firme care au contracte de prestări servicii cu primăria și multe persoane care, într-un fel sau altul, au o legătură cu instituția. De asemenea, mulți primari actuali au control asupra persoanelor vulnerabile, asupra asistenților sociali prin intermediul cărora manipulează pe cei mai săraci. Cei mai mulți primari exercită un control asupra oamenilor. E un lucru cunoscut.

Cu toate acestea, noi sperăm într-un rezultat bun la alegerile locale. Avem candidați competenți și o să le amintim tuturor maramureșenilor că votul e secret și că sunt singuri în cabina de vot. Fiecare trebuie să voteze pentru viitorul său și al copiilor săi, nu pentru interesele de moment ale primarului.

R: USR a lansat o propunere/provocare pentru PNL. Ce v-au spus membrii liberali?

VD: N-am primit un răspuns clar. Dacă PNL ar susține candidatura mea, lucrurile ar deveni simple. PSD ar fi învins definitiv în acest județ. USR și PNL pot face majoritate și totul s-ar schimba. Depinde de ei.

R: De ce nu-i susțineți dumneavoastră pe ei? Au experiență și au mulți primari.

VD: Dacă ar fi avut un candidat cu șanse reale de câștig, l-am fi știut cu toții de multă vreme. Nici eu, nici dumneavoastră nu știm, în acest moment, pe cineva din PNL Maramureș cu șanse reale să câștige Consiliul Județean.

Primarii au și ei uzura lor, iar lumea va face diferența între votul pentru primar și președintele de Consiliu Județean. PNL o are ca deputat pe doamna Viorica Cherecheș, iar fiul ei tocmai a făcut alianță cu PSD. Pentru a nu știu câta oară! Eu cred că trebuie să câștige persoana recunoscută pentru confruntarea reală cu PSD și care nu va negocia nimic cu acest partid.

R: Așadar, pentru Consiliul Județean Maramureș urmează o mare bătălie: Zetea-Duruș-Bogdan.

VD: Duruș-Zetea. E un fel de finală.

R: Cu ce veniți în fața oamenilor? Care vor fi primele proiecte pe care le gândiți pentru maramureșeni?

VD: În primul rând, trebuie finalizate toate proiectele ce țin de infrastructura de bază: drumuri, utilități. În paralel, cred că trebuie să ne concentrăm pe dezvoltare economică și pe crearea de noi locuri de muncă bine plătite. Poate unele comune au asfalt nou, dar viața oamenilor tot grea este. Dacă n-ai un loc de muncă bine plătit sau un venit lunar decent, nu e bine. Va trebui să aducem investitori și să dezvoltăm economia locală.

R: Cine face parte din echipa Duruș?

VD: Sunt mulți colegi cu diverse profesii: informaticieni, ingineri, profesori universitari și persoane cu meserii tradiționale. În mediul rural, avem mulți tineri entuziaști care pot face lucruri bune pentru cei de acolo, dintr-o nouă perspectivă, mai bună și mai responsabilă față de banul public.

R: Veți face alianțe postalegeri și cu cine?

VD: În afară de PSD, cred că putem să discutăm cu toate partidele care vor intra în Consiliul Județean.

R: Care e stadiul fuziunii USR PLUS în acest moment?

VD: Suntem aproape. Sunt chestiuni juridice de rezolvat. Mai mult decât oficializarea juridică e însă important să se realizeze fuziunea și cone­xiunea naturală între noi, între membri și militanți.

R: În ce stadiu e alianța USR PLUS în Maramureș?

VD: Am început săptămâna bine. Sper să facem o echipă completă în tot județul. Timpul e foarte scurt și va trebui să ne adunăm rapid și să facem o campanie frumoasă, eficientă și mai ales corectă în fiecare localitate din județ.