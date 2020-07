Dan Ivan (USR PLUS): Voi readuce siguranța cetățeanului în Baia Mare

Reporter: Sunteţi oficial candidatul USR PLUS pentru Primăria Baia Mare.

Dan Ivan: Da. Săptămâna aceasta semnăm protocolul de alianţă şi în scurt timp definitivăm şi listele de candidaţi pentru Consiliul Local Baia Mare şi Consiliul Judeţean Maramureş. Punctual, vom avea liste şi candidaţi comuni şi în alte localităţi.

R: Sunt primele alegeri locale la care USR şi PLUS participă. E un avantaj?

DI: Avem mai mult entuziasm, dar e importantă și experiența politică. PNL și PSD pornesc cu prima șansă în cele mai multe comunități, în special în mediul rural. Legea pe care ei au vo­tat-o și care prevede alegerea primarilor dintr-un singur tur conferă un mare avantaj celui aflat deja în funcție. Primarii PSD-PNL-UDMR au forțat mâna parlamentarilor lor și avem această situație nefericită în care un primar poate fi ales și cu 10% din voturi în condițiile unei prezențe modeste și a dispersării voturilor între candidați. Vom repara acest lucru în viitoarea legislatură.

R: Veți avea candidați în toate orașele și comunele? Unde credeți că veți câștiga?

DI: Noi sperăm să câștigăm Primăria Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș. Totodată, avem candidați foarte buni la Borșa și în unele comune, dar nu le voi enumera acum. Suntem încrezători că vom obține un rezultat foarte bun pe tot Maramureșul, cu un număr important de consilieri locali și județeni.

R: Credeți că poate fi învins actualul primar? Băimărenii par mulțumiți de ce se face în oraș, de realizările primarului.

DI: Cred că da. Actualul primar și-a epuizat resursele în a dezvolta orașul. Cu toate că a avut un buget mare, Baia Mare a rămas mult în urma unor orașe ca Oradea, Alba Iulia sau Sibiu. Din toate punctele de vedere. Cred că nu trebuie să ne mulțumim cu puțin. A repara alei și a reabilita străzi cu milioane de euro nu e tocmai complicat. Licitațiile se fac, constructorii execută și lucrările se fac. Cu un buget de 100 milioane de euro anual se poate mult mai mult. De asemenea, e important să crești acest buget cu fonduri europene și prin stimularea investițiilor publice și private.

R: Cum veți proceda?

DI: Eu văd lucrurile în felul următor: stabilim care sunt proiectele majore pentru oraș, stabilim cam cât ar costa realizarea lor, iar atunci când le implementăm trebuie să avem în vedere timpul de realizare și calitatea acestor lucrări. E esențial să avem proiecte bune, durabile, iar lucrările să nu se întindă pe foarte mult timp.

R: Cu cine le veți face?

DI: Sunt convins că în Primăria Baia Mare există specialiști și oameni cu experiență. În scurt timp voi vedea unde trebuie îmbunătățite lucrurile. Sunt om practic și voi lua măsuri ca să eficientizăm întreaga activitate. Ideea e ca fiecare să fie la locul lui și să-și facă bine treaba. Nu-mi fac probleme nici pentru colaborarea cu consilierii care vor fi aleși. Sunt sigur că proiectele pe care le voi iniția vor fi susținute de o largă majoritate. Toți cei care mă cunosc știu că sunt omul dialogului și mereu găsesc soluții.

R: Care ar fi aceste proiecte?

DI: Multe dintre ele le știm cu toții, dar vreau să lucrăm și științific. Vom actualiza strategia de dezvoltare a orașului, pentru a ne fundamenta cât mai corect deciziile, și ne vom axa pe câteva domenii importante, cum ar fi: educația, dezvoltarea economică, siguranța cetățenilor, realizarea și modernizarea spațiilor publice.

Vom construi o piață agroalimentară modernă, cu temperatură controlată, în care producătorii și comercianții să nu în­ghețe iarna de frig și vara să reziste în fața căldurii. De asemenea, produsele în piață trebuie protejate de extremele meteo. E o investiție importantă.

Vom dezvolta zonele periferice ale orașului. Astăzi zeci de hectare stau neutilizate de foarte mulți ani. Trebuie să găsim soluții împreună cu proprietarii pentru a relansa zonele cu potențial industrial.

Sunt multe lucruri de adăugat în privința educației, a viitorului tinerilor, în privința modernizării serviciilor publice și a digitalizării și eficientizării întregii activități. Sunt convins că vom reuși.

R. Cu cine vă aliaţi? Nu cred că USR poate să aibă singur majoritate.

DI: În afară de PSD, cred că se poate discuta cu toate formațiunile care vor intra în Consiliul Local Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș. Nu cred, de asemenea, că ALDE va trece pragul, deci nu-i luăm în calcul oricum.

R: De ce ar vota băimărenii Dan Ivan și USR PLUS?

DI: Băimărenii au votat USR la europarlamentare. Am fost pe prima poziție. Am câștigat în fața PSD și PNL. Mulți băimăreni n-au participat la alegerile locale fiindcă n-au crezut că actualul primar poate fi învins. Cu asta ne confruntăm și acum. Alegerile se desfășoară într-un singur tur, există mai mulți candidați și primarul pornește cu un mare avantaj. Tot el transmite ideea că n-are rost să mergem la vot, că oricum tot el iese. Nu e așa! Astăzi, Cherecheș nu mai are susținerea majorității băimărenilor. Dimpotrivă, cei mai mulți au o altă opțiune. Cu o participare bună la vot, se face schimbarea. Actuala administraţie e uzată și nu mai are energie pentru a relansa orașul.

R: Ce spune familia? Aveți suportul ei?

DI: E esențial pentru mine să am sprijinul familiei. Sunt tată a doi copii și cunosc foarte bine ce înseamnă o familie. E complicat cu gestionarea timpului, dar facem cât putem și cum putem mai bine să ne împărțim activitățile. Pe de altă parte, sunt mereu cu gândul la viitor şi la generaţiile care vor veni. Baia Mare trebuie construită cu gândul şi în perspectiva a ceea ce vom avea în viitor. Oraşul trebuie să fie al noilor generaţii, al inovaţiei şi al dezvoltării durabile.

R: Care este mesajul candidatului Dan Ivan pentru băimăreni, în această perioadă de precampanie?

DI: Să aibă încredere că se poate. Se poate mai bine și putem avea un oraș mai deschis și mai primitor, un oraș sigur și cu bun gust. Se poate să avem și locuri de muncă mai bine plătite, și zone verzi mai multe, și transport în comun civilizat, și servicii publice unde cetățeanul să se simtă respectat. Trebuie doar ca în fiecare domeniu din acesta să ai oameni buni, cu viziune și cu libertate de a propune și implementa proiecte necesare comunității.

R: Din dialogurile dvs. cu cetățenii, care sunt problemele cel mai des sesizate?

DI: În cei trei ani de când am intrat în politică, am vorbit, într-adevăr cu foarte mulți băimăreni și mi-am dat seama că foarte mulți dintre ei regretă că în orașul nostru s-a pierdut la capitolul siguranța ce­tățeanului. Oamenilor le este frică să meargă la cimitir, să meargă la piață să-și facă cumpărăturile, le este frică să se plimbe seara prin oraș pentru că s-au înmulțit infracțiunile stradale. Și acesta este un punct pe care voi marșa foarte mult în următorul mandat.

Apoi, băimărenii resimt acut lipsa locurilor de parcare. Numărul ma­șinilor în oraș a crescut, dar administrația actuală nu a reușit să țină pasul cu această schimbare. Așadar, crearea unor noi parcări este o altă problemă care a devenit urgentă în Baia Mare și pe care aș vrea s-o rezolv cât de curând.

Alte probleme țin de lipsa locurilor în creșe și grădinițe. Mulți părinți ar vrea să se întoarcă la serviciu, dar nu au ce face cu copiii și atunci sunt nevoiți să găsească pe cont propriu soluții. Eu cred că administrația orașului este obligată să ofere soluții acestor pă­rinți, nu să-i lase să se descurce singuri.

Proasta dotare a unită­ților de învățământ este o altă mare problemă pe care nu pot să o ignor. Pornind de la mobilierul școlilor și până la laboratoare și săli de sport – totul trebuie rezolvat. Și sunt gata să mă apuc de aceste mari proiecte cât mai curând. Acestea sunt misiunile mele majore ca viitor primar al orașului.