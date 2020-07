O absolventă a Colegiului de Arte va studia fotografia în Anglia

Jeanine Celine Horgoș – absolventă a Colegiului de Arte Baia Mare, secția Arhitectură – va studia, începând cu toamna acestui an, la una dintre cele mai cunoscute și apreciate instituții de învățământ superior din Europa: University of Westminster din Londra. Tânăra a ales să aprofundeze fotografia după ce și-a descoperit această pasiune în timpul cât a făcut voluntariat în cadrul Asociației DEIS din Baia Mare.

Reporter: Ai fost admisă la University of Westminster din Londra. Care a fost procesul de selecție, care sunt filtrele prin care un elev din România poate ajunge să studieze în Anglia?

Jeanine Celine HORGOȘ: Da, am fost admisă la University of West­minster. Procesul de selecție cred că este destul de asemănător pentru toți. În cazul meu, a fost nevoie de un examen de limbă, o scrisoare de recomandare și una de intenție, media finală de la bacalaureat și un portofoliu cu lucrările mele.

R.: În ce fel a influențat pandemia procedura de admitere?

J.C.H.: Cei de la universități au fost foarte înțelegători în ceea ce privește situația actuală și au hotărât să prelungească deadline-urile astfel ca noi să fim capabili să luăm cele mai bune decizii.

R.: Ce specializare vei studia? Ce cursuri ai pe agendă, din toamnă?

J.C.H.: Voi studia Fotografie. În primul an, cursurile sunt ceva mai teoretice și conțin istoria fotografiei, tehnică și concepte. Din anul II, lucrurile vor deveni mult mai practice și se va pune foarte mult accent pe proiecte.

R.: Când vor începe cursurile? Cum se vor desfășura, în contextul pandemiei?

J.C.H.: Cursurile vor începe în septembrie. O parte din cursuri se vor desfășura online, dar se vor face și întâlniri între profesori și studenți păstrând măsurile de siguranță.

R.: Unde vei locui?

J.C.H.: Am optat pentru chirie și voi sta împreună cu alți doi prieteni deoarece am considerat că ar fi mult mai ușor și mai ieftin.

R.: Cât costă să beneficiezi de educație universitară în Marea Britanie?

J.C.H.: Taxa de școlarizare este de £ 9.250 pe an, dar încă este acoperită de Împrumutul Guvernamental pentru studenții care încep în 2020.

R.: Ce te-a determinat să alegi o universitate din străinătate în detrimentul uneia din țara noastră?

J.C.H.: Unul dintre motivele pentru care am ales să studiez în străinătate este, cu siguranță, gama largă de subiecte pe care le-aș fi putut alege. După ce mi-am descoperit pasiunea pentru fotografie în urma voluntariatului la Asociația DEIS, am realizat că asta e ceea ce vreau să fac mai departe. Cu toate acestea, în România, nu puteam aprofunda acest subiect, iar Anglia a fost destinația perfectă.