Școala online

Criza sanitară a închis școlile și era să trimită în vacanță prelungită întreg sistemul educațional. Apăruse pericolul înghețării anului școlar, însă din cauza examenelor soluția a fost respinsă de elevi și părinți. Pentru școlarii de toate vârstele, șederea și ruperea totală a contactului cu școala ar fi însemnat pierderea timpului, într-un program dezorganizat. Pe de altă parte, acordul autorităților ca dascălii să beneficieze de salarii integrale, fără să facă ceva util în beneficiul școlii, era un compromis imoral și nedrept. Oricum, până la sfârșitul anului școlar, o mulțime de cadre didactice au luat degeaba salarii. Pentru a evita o criză de proporții, M.E.C. a recurs la serviciile școlii online. Varianta presupune ca elevii și cadrele didactice să comunice de la distanță prin intermediul mijloacelor audio-vizuale, specifice digitalizării. Zis și făcut, însă realitatea a bătut teoria. Alternativa a pus condiții și a produs discriminare în rândul majorității elevilor din mediul rural. Tehnologia necesară costă bani serioși, trebuie mânuită și nu este la îndemâna oricui. Prin urmare, despre eficiență, opinii pro sau contra, pot formula doar elevii și profesorii care dețin și au utilizat mijloacele necesare acestui gen de program. După mai bine de cinci decenii dedicate școlii tradiționale am argumente care pun la îndoială calitatea programului online. Ele vizează încheierea anului școlar și rezultatele obținute de elevi la examene. Cu tot subiectivismul specific evaluărilor tradiționale orale sau scrise, în absența lor, situația școlară a elevilor s-a încheiat din pix. Metoda ,,altoirii” notelor și implicit a mediilor se aplică inclusiv în condițiile școlii normale și evită complicațiile. Din cauza absenteismului, numărul mare de elevi cu situație neîncheiată nu dă bine în statisticile și rapoartele făcute de I.S.J-uri, la sfârșit de semestru, sau an școlar. Legat de examene, ce-i drept, la evaluarea națională procentul de promovabilitate a fost mai bun, decât în anii trecuți. Rezultatele confirmă că la ambele examene a crescut exagerat numărul elevilor care au luat nota zece la toate disciplinele. Numai că abordarea lor superficială poate duce la ipoteze și concluzii false. Bune sau rele, ele nu se datorează școlii online, făcută câteva săptămâni cu implicarea unui număr necunoscut de elevi și cadre didactice. Ca să ocolească posibile critici și observații, M.E.C. a formulat subiecte cu grad redus de dificultate, extrase din programe școlare parcurse pe jumătate. Iată de ce, sub aspectul volumului și calității cunoștințelor pentru elevi, anul școlar poate fi socotit pierdut. Indiferent de forma școlarizării, rezultatele de la bac denotă că învățământul liceal rămâne oaia neagră a educației din preuniversitar. Școala online trebuie percepută ca soluție de avarie, un compromis, o improvizație, o formalitate necesară determinată de cauze obiective. Altfel spus este ceva mai mult, decât nimic. Dotarea elevilor cu tablete, oferite gratuit din bani publici și cursurile de instruire ale cadrelor didactice nu rezolvă problema restructurării și modernizării sistemului educațional. Încercări de modernizare a școlii au fost și în regimul trecut, dar nu au dat rezultate. Generațiile vârstnice își pot aminti de programul televiziunii integrate, denumit ,,Teleșcoală”, organizat de TVR, dimineața la ore fixe. Bazat pe principiul ,,bani contra diplome”, la ora actuală, învățământul la distanță, în segmentul universitar a devenit o afacere prosperă. Detaliile legate de binefacerile alternativei constituie o altă temă de discuție.

prof. Vasile ILUȚ