Aflat sub influența băuturilor alcoolice, a produs un accident în Suciu de Sus

Duminică seara, poliţiştii Secţiei 7 Poliţie Rurală Suciu de Sus au fost sesizați, prin 112, despre faptul că pe DJ 182 C, pe raza localităţii Făureşti, a avut loc un accident rutier.

Ajunşi la faţa locului, au identificat autoturismul aflat în afara părţii carosabile, avariat. Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat din Dumbrăviţa. Acesta a relatat faptul că, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum, a pierdut controlul volanului şi s-a oprit cu autoturismul într-un copac. Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,42 mg/ l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Orăşenesc Târgu-Lăpuş, unde i-au fost recoltate probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.