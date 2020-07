COALIȚIA PENTRU MARAMUREȘ – platforma pentru dezvoltarea municipiului Baia Mare și a județului Maramureș • Primarul Cătălin Cherecheș a lansat COALIȚIA PENTRU MARAMUREȘ

Primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș a prezentat platforma civică “Coaliția pentru Maramureș“. Practic, cel care a uimit nu o dată prin gândurile exprimate și acțiunile sale, și-a prezentat armata cu care va lupta pentru Baia Mare și pentru Maramureș.

„Coaliția pentru Maramureș: împreună suntem Baia Mare, împreună suntem Maramureș! Cu Dumnezeu în suflet și gândul la băimăreni și maramureșeni, acesta este crezul cu care am pornit la drum. În cadrul unui eveniment simbolic, am venit împreună în fața băimărenilor și maramureșenilor noi, cei care ne-am asumat să renunțăm la haina politică și să luptăm pentru comunitățile pe care le reprezentăm. Coaliția pentru Maramureș este o platformă civică dezvoltată din Coaliția pentru Baia Mare. Ne propunem să facem curățenie în politica maramureșeană, din dorința de a garanta nu doar băimărenilor, ci și maramureșenilor, dreptul la un mediu curat din toate punctele de vedere, acces la educație pentru tineri, respect pentru părinții și bunicii noștri și prosperitate tuturor cetățenilor din Baia Mare și din Maramureș. 50 de primari candidează sub sigla Coaliției pentru Maramureș la alegerile locale. 50 de oameni care au acceptat să renunțe la haina politică, înțelegând că oamenii vor ca cei care îi reprezintă să se lupte pentru ei, să gândească, să simtă și să muncească pentru ei și nu pentru vreun partid!”, susține Cătălin Cherecheș.

Cătălin Cherecheș decide: fără politruci în Consiliul Local Baia Mare pe listele Coaliției pentru Maramureș. Mediu curat, oameni sănătoși, tineri educați, bunici respectați, familii prospere

„Împreună, în 2016, am construit ceea ce se numește Coaliția pentru Baia Mare și le mulțumesc băimărenilor, maramureșenilor și colegilor mei care au înțeles să fim împreună pentru a face performanță pentru Baia Mare și pentru Maramureș. Performanță înseamnă un municipiu care astăzi are la dispoziție 200 de milioane de Euro finanțare europeană și care a depășit municipiul Cluj ca și nivel al finanțărilor europene, care este printre primele 10 orașe din țară ca și nivel de trai, ca și calitate a vieții și asta este pentru că cetățenii, dar și cei care reprezintă cetățenii, au înțeles că împreună suntem Baia Mare. Împreună am luptat, am ales și am muncit să demonstrăm că o comunitate înseamnă o mare familie, în care știm să spunem bună ziua și mulțumesc, o familie în care am arătat că ne recunoaștem valorile, dar am arătat că știm să construim. Noi, împreună, am făcut ca Baia Mare să renască, să revină în lumină. Suntem o comunitate, noi, aici în Baia Mare, în Maramureș, care am dat României, prin părinții și bunicii noștri, și sacrificiul sângelui, și sacrificiul pământului. Am dat României și aur, am dat României, prin părinții și bunicii noștri, viețile lor”, spune primarul.

Reprezentanții Coaliției pentru Maramureș nu vor sta în genunchi în fața șefilor din politica de la București, Cherecheș îi așază cu fața spre familie și Dumnezeu: Ne decidem singuri soarta, stăm în genunchi doar în fața lui Dumnezeu și a mamelor noastre!

„Pentru bunăstarea municipiului Baia Mare și a județului Maramureș, nu cred că trebuie să îi lăsăm pe alții să ne decidă soarta! Soarta municipiului Baia Mare și a Maramureșului trebuie decisă de băimăreni și de maramureșeni, nu de către cei care sunt, neinspirat uneori, puși să conducă România. Să conducă România de multe ori împotriva românilor și, de cele mai multe ori, împotriva băimărenilor și a maramureșenilor, cum am văzut mai bine de 30 de ani. Pentru că nu se uită pe hartă. Pe harta României apare foarte clar Maramureșul ca zonă istorică, ca și creuzet al fibrei naționale a României, se află și Baia Mare și fiecare loc sfânt al acestui oraș și județ. Vreau să ne lase să ne decidem singuri soarta. Vreau să ne lase ca banii câștigați aici de băimăreni, de maramureșeni, de firme, de toți cei care produc și generează plus valoare să rămână în Baia Mare și în Maramureș. Să nu mergem în genunchi să ne rugăm pentru o semnătură de la vreun neinspirat care conduce vreun minister sau o instituție la București, pentru a dezvolta un proiect, pentru a renova o școală, pentru a reabilita un drum, pentru a construi o grădiniță, pentru a moderniza un spital sau, de ce nu, pentru a construi un ștrand. Nu am nevoie de acceptul nimănui din București pentru a face aceste lucruri din banii noștri! Și asta pentru că, în genunchi, așa cum o spun de fiecare dată, pentru noi, pentru maramureșeni, oameni creștini, este moral să stăm doar în fața lui Dumnezeu și a mamelor noastre! Nicidecum în fața celor care, în mod neinspirat de cele mai multe ori, consideră că ne conduc.

Mulțumesc celor care au venit lângă mine să pornim pe drumul Maramureșului, un demers de reîntoarcere la origini, dar și de dezvoltare a turismului, a economiei Maramureșului. Un drum care va fi un simbol al României pentru că așa ne-au obișnuit părinții și bunicii noștri să facem nu doar pentru noi, ci pentru întreaga Românie. Cred că împreună, toate entitățile care suntem prezente aici, toți cei care sunt alături de mine, de noi, vom ști să iubim Baia Mare și Maramureșul. Vom ști să arătăm oamenilor că suntem o familie unită, că împreună suntem Baia Mare și Maramureș“, susține Cătălin Cherecheș.

„Singura politică pe care o vom accepta în cadrul acestei coaliții este „iubirea pentru Maramureș”

Președintele Consiliului Județean Maramureș, social-democratul Gabriel Zetea a vorbit, despre proiectele pe care instituția pe care o conduce le-a derulat în parteneriat cu Primăria Municipiului Baia Mare și cu primarul Cătălin Cherecheș, care a fost alături de administrația județeană pentru binele băimărenilor și a maramureșenilor.

„Singura politică pe care o vom accepta în cadrul acestei coaliții este „iubirea pentru Maramureș. Atât eu, cât și Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare am reușit să facem ceea ce administrațiile anterioare nu au putut: să dezvoltăm județul, să dezvoltăm municipiul cel mai important al Maramureșului. Am realizat că, pentru a folosi toate oportunitățile existente, trebuie să fim parteneri pentru binele fiecărui maramureșean, pentru că împreună suntem Baia Mare, împreună suntem Maramureș!”, a subliniat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.