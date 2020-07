Vocea MERITO

Chiar dacă este vacanță, mi-am propus ca, în săptămânile care urmează, să vă prezint câteva dintre instrumentele și aplicațiile folosite de mine în procesul de învățare-fixare-evaluare de cunoștințe, în perioada numită de noi toți – Școala on-line.

Indiferent ce se va întâmpla din septembrie, indiferent ce scenariu se va pune în practică, ar trebui ca noi, profesorii, să nu renunțăm la tot ce am învățat singuri și a dat rezultate pentru clasele noastre. În toată perioada de „improvizație” pentru școala românească am avut timp (dacă am dorit acest lucru) să citim, să ne documentăm, să studiem, să fim autodidacți, să participăm la cursuri de formare digitale on-line, la webinarii și conferințe și toate doar pentru a găsi răspunsuri la problemele noastre din clasa virtuală în care nu ne-am simțit foarte confortabil nici noi, nici elevii și, cu siguranță, nici părinții. (Tatiana Cauni, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare – profesor MERITO)