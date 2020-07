Cartea unui maramureșean, publicată în 8 limbi

Cartea prof. univ. dr. Nicolae Iuga, intitulată Essays on Suicide. From philosophic justification to religious forbiddance a fost tradusă în opt limbi. Traducerea volumului în limba engleză îi aparține prof. Andreea Biro din Sighetu Marmației. Cartea a fost publicată în acest an la Editura Lambert Academic Publishing din Saarbrücken, Germania.

Recent, Editura Lambert Academic Publishing a devenit parteneră a unei companii germane care dezvoltă sisteme moderne de inteligență artificială pentru traduceri în limbi străine. Este vorba de tehnici care au capacitatea de a traduce chiar și cele mai mici nuanțe. Cartea prof. univ.dr. Nicolae Iuga a fost apreciată de către editori și librari ca prezentând un interes deosebit și, în consecință, a fost deja tradusă prin acest sistem în opt limbi, anume în engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, portugheză, daneză și poloneză. Ilustrația copertei a rămas aceeași, cu mici variațiuni, de la o editură națională la alta, fiind diferite bineînțeles siglele editurilor și titlurile cărții, în funcție de limbile în cauză.